Congreso impulsa condecorar a Ana Hall, Cossette López y Carlos Cardona por salvar la democracia

Tegucigalpa, Honduras

Zambrano destacó que los tres funcionarios enfrentaron ataques sistemáticos en redes sociales y medios de comunicación afines al gobierno anterior, lo que puso en riesgo el desarrollo del proceso electoral.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , presentó este martes una iniciativa para condecorar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, Ana Paola Hall y Carlos Cardona, por su labor durante el proceso electoral.

“Aún así se mantuvieron firmes, sacaron la elección primaria, pudieron llevar a cabo la elección general y desarrollaron la declaratoria de elecciones”, dijo el congresista.

El presidente del Congreso enfatizó que gracias a la labor de López, Hall y Cardona se logró elegir 128 diputados, 298 alcaldes y sus respectivos regidores, garantizando así la continuidad del sistema democrático en el país.

“Se salvó el sistema democrático en el país por la labor de ambas ciudadanas, igualmente del consejero Carlos Cardona, que habría que condecorarlo de la misma forma”, añadió Zambrano, resaltando la importancia de reconocer públicamente su trabajo.

La iniciativa fue presentada ante la comisión especial que preside el diputado Rivera Calleja, y se espera que el dictamen correspondiente sea presentado en los próximos días.

Según Zambrano, la propuesta busca enviar un mensaje de respaldo institucional a los consejeros del CNE y valorar el esfuerzo realizado para garantizar un proceso electoral transparente y seguro en Honduras.

La condecoración, de aprobarse, sería un reconocimiento histórico a los funcionarios que desempeñaron un papel clave en la protección de la democracia, en un contexto marcado por presión política y ataques mediáticos.