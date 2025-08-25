  1. Inicio
  2. · Honduras

Fiscal Pam Bondi dice que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas

La fiscal general de Estados Unidos afirmó que bajo la dirección del presidente Donald Trump, sostienen fuerte investigación en estos países.

Fiscal Pam Bondi dice que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Foto: Cortesía.

Estados Unidos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, una vez más aseguro que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica.

Las declaraciones de Pam Bondi se dieron en el marco de una conferencia donde habló sobre 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, quien este lunes se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en Nueva York.

Pam Bondi respondió de forma contundente a una interrogante realizada por el periodista hondureño Esdras Amado López, donde le consultó sobre el puente aéreo y de que forma Honduras está involucrado en ello.

"Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Se llama puente aéreo y sobornan a funcionarios de gobierno, sobornan a la gente, pagan a agentes encargados y que se les deje volar sin ser detectados", respondió la fiscal.

Ráquel Obando: "No estoy ciega, hay corrupción dentro del Poder Judicial"

"Estamos investigando todo esto en varios países. Aún no hemos terminado y bajo la dirección del presidente Trump seguiremos luchando hasta que los jefes de los carteles estén tras las rejas en suelo estadounidense y en prisiones estadounidenses de por vida", añadió.

Sobre las declaraciones de Pam Bondi que salpican a Honduras, las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias