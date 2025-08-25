Fiscal Pam Bondi dice que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas

Estados Unidos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, una vez más aseguro que Honduras sirve de puente aéreo para el tráfico de drogas proveniente de Sudamérica.

Las declaraciones de Pam Bondi se dieron en el marco de una conferencia donde habló sobre 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa, quien este lunes se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en Nueva York.

Pam Bondi respondió de forma contundente a una interrogante realizada por el periodista hondureño Esdras Amado López, donde le consultó sobre el puente aéreo y de que forma Honduras está involucrado en ello.

"Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Se llama puente aéreo y sobornan a funcionarios de gobierno, sobornan a la gente, pagan a agentes encargados y que se les deje volar sin ser detectados", respondió la fiscal.