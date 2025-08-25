Ráquel Obando: "No estoy ciega, hay corrupción dentro del Poder Judicial"

Tegucigalpa, Honduras.

Rebeca Ráquel Obando, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo este lunes que está consiente de que dentro del Poder Judicial en Honduras, hay corrupción, sin embargo, aseguró que se está combatiendo.

"No estoy ciega, sinceramente hay corrupción dentro del Poder Judicial, que estamos combatiéndola, que es difícil, sí; pero tenemos que pronunciarnos al respecto y hacer lo que como presidenta debo de hacer siempre respetando el debido proceso", dijo Ráquel Obando.