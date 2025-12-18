Tabla de posiciones de las triangulares tras goleada de Marathón vs Platense

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se ilusionan! El Marathón cumplió con su tarea este jueves 18 de diciembre y dio un gran paso en su camino rumbo a la final del Torneo Apertura 2025. El Monstruo Verde sigue encaminado tras vencer por goleada al Platense (3-0) en San Pedro Sula por la jornada 3 del certamen. El equipo dirigido por Pablo Lavallén sumó su segunda victoria y se mantiene en el liderato de la tabla de posiciones del Grupo B en esta fase con 6 unidades en dos duelos disputados; cabe recordar que en la fecha pasada descansó. El Monstruo Verde recetó la misma dosis al Tiburón, luego de su estreno ante el Olancho FC en la primera fecha. Con esto, los esmeraldas son líderes indiscutibles y quedan a un pasito de avanzar a la gran final del Apertura 2025.

Platense se mantiene en el segundo lugar con apenas 1 punto, mismo que el Olancho FC; ambos ya con pocas opciones de clasificar a la siguiente etapa, ya que solo tienen su boleto los líderes de cada encasillado. A Marathón le funciona un empate. Los verdolagas tienen nuevo duelo el próximo domingo 21 de diciembre y lo harán de visita otra vez ante los Escualos, pero ahora en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Por su parte, tanto a Platense como al Olancho FC solo le funcionan los tropiezos del cuadro sampedrano y salir victoriosos en sus partidos restantes. También, se está pendiente a la situación de los Potros luego de que el pasado domingo adelantaron que se iban a retirar del resto del Apertura.

Tabla de posiciones de las triangulares del Apertura 2025