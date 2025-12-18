Alexy Vega se inventa genialidad y marca un golazo ante Platense: ¡Puskas!

Partidazo se vive en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula con el encuentro que disputan Marathón y Platense por la fecha 3 de la Triangular B.
Y que el conjunto local lleva la voz cantante en el duelo cumbre buscando un pasaje a la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
El goleador argentino Nicolás Messiniti abrió el marcador al minuto 20 al desviar de taquito el remate de José Aguilera y poner el 1-0 en el marcador.
Pero el segundo fue una verdadera joya que tiene que ser nominada al próximo premio Puskas 2026 del The Best que entrega la FIFA y el protagonista fue Alexy Vega.
El experto en los golazo recibió la habilitación de Damín Ramírez cerca del medio campo y se atrevió como lo hacen los genios al remate desde larga distancia.
El arquero colombiano Javier Orobio estaba mal posicionado, retrocedió, pero no le llegó a tiempo al esférico que se fue a abrazar a las redes del Tiburón para celebrar a lo grande el 2-0 a segundos de finalizar el primer tiempo.