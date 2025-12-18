  1. Inicio
Alexy Vega se inventa genialidad y marca un golazo ante Platense: ¡Puskas!

El delantero del Marathón se lució con un golazo que puede ir directo al Puskas 2026.

San Pedro Sula, Honduras.

Partidazo se vive en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula con el encuentro que disputan Marathón y Platense por la fecha 3 de la Triangular B.

Y que el conjunto local lleva la voz cantante en el duelo cumbre buscando un pasaje a la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El goleador argentino Nicolás Messiniti abrió el marcador al minuto 20 al desviar de taquito el remate de José Aguilera y poner el 1-0 en el marcador.

El portero Javier Orobio no pudo parar el disparo de Alexy Vega.

 (Foto: Neptalí Romero)

Pero el segundo fue una verdadera joya que tiene que ser nominada al próximo premio Puskas 2026 del The Best que entrega la FIFA y el protagonista fue Alexy Vega.

El experto en los golazo recibió la habilitación de Damín Ramírez cerca del medio campo y se atrevió como lo hacen los genios al remate desde larga distancia.

Alexy Vega se quitó la camiseta para celebrar su golazo contra el Platense.

 (Foto: Mauricio Ayala)

El arquero colombiano Javier Orobio estaba mal posicionado, retrocedió, pero no le llegó a tiempo al esférico que se fue a abrazar a las redes del Tiburón para celebrar a lo grande el 2-0 a segundos de finalizar el primer tiempo.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
