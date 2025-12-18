Alexy Vega se inventa genialidad y marca un golazo ante Platense: ¡Puskas!

San Pedro Sula, Honduras.

Partidazo se vive en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula con el encuentro que disputan Marathón y Platense por la fecha 3 de la Triangular B.

Y que el conjunto local lleva la voz cantante en el duelo cumbre buscando un pasaje a la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El goleador argentino Nicolás Messiniti abrió el marcador al minuto 20 al desviar de taquito el remate de José Aguilera y poner el 1-0 en el marcador.