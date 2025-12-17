Olimpia vs Motagua, EN VIVO, Triangular Liga Nacional de Honduras: Hora y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia puede dar un golpe feroz para prácticamente sepultar las ilusiones azules de llegar a la final o el Motagua puede revivir en sus aspiraciones de disputar la corona. Partido bravo, histórico o con mucho en juego en el estadio Nacional. El Chelato Uclés se viste de traje para albergar el clásico capitalino en la inauguración de la tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025/2026. Olimpia y Motagua llegan unidos por el orgullo, pero distanciados por la necesidades. A priori, el Mimado arriba con la soga al cuello y el León con mayor margen de error.

“Tienen futbolistas de gran nivel y un gran entrenador. El propio estratega dijo que es una final para ellos, tienen la necesidad de sumar. Nadie va a regalar nada y somos conscientes de lo que se está en juego”, avisó el portero merengue Edrick Menjívar.

Necesidad azul

Los albos triunfaron 1-0 en San Pedro Sula ante Real España y serán finalistas sin depender de nadie ganando dos de sus restantes tres duelos. El Mimado vive una realidad muy distinta tras caer 3-0 en el debut frente a la Máquina. Ganar sus tres duelos es la única ecuación que le dará el liderato del grupo A sin depender de otros. Como consecuencia, si el ciclón cae esta noche oficialmente estará quedando eliminados y sin opciones de poder ser finalistas. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. “Lo que hay que hacer es levantar la cara, trabajar y ver si somos capaces de hacer el partido que necesitamos para poder conseguir el triunfo”, expresó el técnico motagüense Javier López. Selvin Armando Brown fue el designado para ser el árbitro central del clásico capitalino. Será su quinto derbi desde su debut oficial el 6 de abril del 2019 en el duelo entre Lobos y Platense.

