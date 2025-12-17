Presidente de Liga Nacional le responde al Olancho FC tras polémica

Tegucigalpa, Honduras.

Samuel García, dueño y fundador del Olancho FC, encendió las alarmas de la Liga Nacional de Honduras tras asegurar que iba a retirar a su equipo por decisiones arbitrales que le molestaron en el partido contra Platense.

Ante eso, LA PRENSA se contactó con el presiente de la primera división, Jorge Herrera, quien fue claro en su exposición al decir que era una lástima la postura del máximo aportante del club olanchano.

"El amigo Samuel García no es el presidente del equipo, pero sí es el gran aportante. Es una lástima porque el Olancho viene con buen suceso y da pesar que por una decisión de un árbitro estemos en esta polémica, pero la verdad es parte del fútbol porque no es que llevaba ganado el partido el Olancho, solo que había una expectativa de una jugada, no es que le afectó, además, el arbitraje no depende de la Liga Nacional", enfatizó.