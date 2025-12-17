Presidente de Liga Nacional le responde al Olancho FC tras polémica

Samuel García, dueño y fundador del Olancho FC, encendió las alarmas de la Liga Nacional de Honduras tras asegurar que iba a retirar a su equipo por decisiones arbitrales que le molestaron en el partido contra Platense.
Ante eso, LA PRENSA se contactó con el presiente de la primera división, Jorge Herrera, quien fue claro en su exposición al decir que era una lástima la postura del máximo aportante del club olanchano.
"El amigo Samuel García no es el presidente del equipo, pero sí es el gran aportante. Es una lástima porque el Olancho viene con buen suceso y da pesar que por una decisión de un árbitro estemos en esta polémica, pero la verdad es parte del fútbol porque no es que llevaba ganado el partido el Olancho, solo que había una expectativa de una jugada, no es que le afectó, además, el arbitraje no depende de la Liga Nacional", enfatizó.
El jerarca de la profesional hondureña aceptó que la decisión del árbitro Julio Güity de terminar el partido cuando antes había sancionado un tiro libre en el borde del área a favor de los potros contra Platense genera suspicacias, sin embargo enmarca que lo que hizo es legal.
"Esperemos que no lo hagan porque el Olancho FC es uno de los equipos competitivos en la Liga Nacional que mantienen ese nivel, es un equipo estable, son responsables con una buena plantilla de jugadores y queremos que continúen en la Liga, lamentamos el incidente, aunque no es que haya cambiado un resultado de un partido, ahora decirlo, es legal lo que hizo el árbitro, aunque genera algún tipo de suspicacias esa toma de decisiones que más va dirigida, por lo que he escuchado, a controlar el partido", explicó.
Por último, Jorge Herrera fue claro y dijo que no quería hablar sobre hipótesis respecto a qué procedía si finalmente la institución olanchana decidía abandonar el torneo Apertura 2025 en plena triangular.
"Oficialmente no tenemos ninguna comunicación del club. Esperemos que no sea así, no queremos adelantarnos a ningún acontecimiento y lo que esperamos es que el Olancho FC siga ligado a la Liga Nacional de Honduras", cerró diciendo.