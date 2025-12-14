Triangulares con otro clásico: así se jugará la jornada 3; días y horarios

San Pedro Sula, Honduras.

¡Con clásico incluido! La jornada 2 de las triangulares del torneo Apertura 2025 culminó este domingo 14 de diciembre y ya los equipos ponen mirada en la siguiente fecha, la cual arrancará el próximo miércoles 17 de diciembre.

Este fin de semana los protagonistas fueron el Real España vs Motagua. Los Aurinegros ganaron el pulso en un sorpresivo clásico que terminaron ganando por 0-3 en el Estadio Nacional 'Chelato' Uclés para meter presión en su grupo.

La Máquina lidera en el encasillado A con 3 puntos y con mejor diferencia de goles, y mandó al segundo lugar al Olimpia que descansó en esta fecha. El Motagua se queda en el tercer puesto sin unidades, pero con un solo partido disputado.