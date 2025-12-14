  1. Inicio
Triangulares con otro clásico: así se jugará la jornada 3; días y horarios

Las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continuarán el próximo miércoles con intenso clásico incluido.

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 16:36 -
  • Lesly Gutiérrez
La jornada 3 de las triangulares del Apertura 2025 se jugarán a mitad de semana.
San Pedro Sula, Honduras.

¡Con clásico incluido! La jornada 2 de las triangulares del torneo Apertura 2025 culminó este domingo 14 de diciembre y ya los equipos ponen mirada en la siguiente fecha, la cual arrancará el próximo miércoles 17 de diciembre.

Este fin de semana los protagonistas fueron el Real España vs Motagua. Los Aurinegros ganaron el pulso en un sorpresivo clásico que terminaron ganando por 0-3 en el Estadio Nacional 'Chelato' Uclés para meter presión en su grupo.

La Máquina lidera en el encasillado A con 3 puntos y con mejor diferencia de goles, y mandó al segundo lugar al Olimpia que descansó en esta fecha. El Motagua se queda en el tercer puesto sin unidades, pero con un solo partido disputado.

Platense rescató un empate contra Olancho en la triangular de Liga Nacional

En este grupo, la acción continúa el miércoles 17 de diciembre, Olimpia vuelve a la acción en las triangulares y se enfrentará a Motagua a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Ahora bien, en el Grupo B la pelea también sigue intacta. Platense amargo a Olancho FC en Puerto Cortés y se mantiene con la ilusión de dar pelea por el liderato, en una jornada en la que descanso Marathón.

El equipo de Pablo Lavallén es líder del encasillado B con 3 puntos, seguido del Tiburón y Potros con 1 unidad. El Monstruo regresa a la actividad el jueves 18 de diciembre, cuando reciba al Platense, también a las 7:30 de la noche en San Pedro Sula.

Jornada 3 de las triangulares - Día, hora y partidos

- Miércoles 17 de diciembre – Olimpia vs Motagua (7:30 PM, Estadio Nacional) - *Descansa Real España

- Jueves 18 de diciembre – Marathón vs Platense (7:30 PM) - *Descansa Olancho FC

Jonathan Rubio se sincera: eliminación de Honduras al Mundial y su crítica

Lesly Gutiérrez

