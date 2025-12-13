¿Qué pasó con Buba? Bronca en Motagua-Real España, chicas e increíble cambio

Te mostramos las mejores imágenes de lo que se vivió en el clásico entre Motagua vs Real España en el Nacional. Los Aurinegros golearon 0-3 a los Azules en la segunda fecha de las triangulares.
La plantilla arribó a tempranas horas al recinto capitalino. Algunos jugadores tuvieron el gesto de firmar autógrafos a los pequeños aficionados.
¡Hermosa! Esta pequeña aficionada se robó las miradas por su amor a Motagua y llegó bien acompañada al recinto.
La presencia femenina no podía faltar en el clásico y ellas fueron algunas de las que enamoraron en las graderías del Nacional.
Ella fue una de las aficionadas de los Azules que engalanó en la previa del juego entre Motagua vs Real España.
Otra de las bellas damas que llegó acompañada al Nacional para presenciar el juego por la jornada 2 en las triangulares.
¿Quién era la hermosa de las tajaditas? Se trata de Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua
Asimismo, el Estadio Nacional nuevamente recibió un nuevo clásico, esta vez por las triangulares del Apertura 2025. El recinto tuvo un nuevo detalle en su techado.
CONDEPOR concluyó la instalación de luces LED en el moderno techado de sol centro del recinto. Así se ve el moderno techado del Estadio Nacional con las luces instaladas.
Las luces LED se estrenan esta noche en el clásico entre Motagua vs Real España por la fecha dos de la triangular final.
¡La que todos quieren! La hermosa copa de Apertura 2025 de la Liga Nacional estuvo presente en el juego por las triangulares.
Este fue el 11 titular del Motagua: 22- Luis Ortiz; 2- Sebastián Cardozo, 35- Cristopher Meléndez, 12- Marcelo Santos, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía, 27- Jeffryn Macías; 29- John Oliveira.
ESTE FUE EL 11 DEL REAL ESPAÑA: 22- Luis López; 21- Edson Palacios, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 17- Wesly Decas, 56- Darlin Mencía; 36- Roberto Osorto, 14- Jack Baptiste, 10- Jhow Benavídez, 12- Nixon Cruz; 11- Gustavo Moura. *Buba fue baja de último momento y en su lugar ingresó Onan Rodríguez.
En el minuto 12, John Oliveira pedía falta tras caer en el área chica luego de un forcejeo con Devron García, pero Nelson Salgado no señaló nada.
Así fue la acción en la que pedían falta, sin embargo no sancionaron nada.
Antes de finalizar el partido se armó la bronca entre jugadores del Motagua y Real España por una falta. Cristopher Meléndez fue uno de los involucrados en los reclamos.
Algunos jugadores se acercaron para evitar que creciera el zafarrancho justo antes del descanso en el clásico.
Cristopher Meléndez salió muy enojado y Edson Palacios lo consoló en pleno partido.. Fue hasta el segundo tiempo cuando llegó el gran invitado: el gol.
La frustración y el enfado al pitazo para la mitad del juego. Fue un primer tiempo muy cerrado.
Asimismo, Buba López fue captado por las cámaras de LA PRENSA y se conoció por que se bajó del 11 titular a última hora.
Para la mala fortuna del equipo, la sorpresa es que al momento de ingresar al césped no se vio a Luis Aurelio López de entrada y el cancerbero se fue a la banca junto al resto de los jugadores suplentes.
Los primeros informan indican de que "Buba" se lesionó en los ejercicios de estiramientos y se indicó de que sufrió un desgarro de grado 1 en el hombro derecho, motivo que causó que no pudiera jugar.
Durante el descanso, la Fundación Guticia compartió la donación de 100,000 lempiras para el Teletón que se llevó a cabo este sábado 13 de diciembre.
Las acciones se reanudaron de la mejor manera para el Real España, ya que en menos de dos minutos, Nixo Cruz sacaba un remate cruzado para el 0-1 de los Aurinegros.
No tuvo que esperar mucho la Máquina, porque en el minuto 61, Anfronit Tatum (quien ingresó de cambio), sacó un testarazo para el 0-2 del encuentro en el Nacional. El jugador fue a provocar a los aficionados azules y terminó recibiendo tarjeta amarilla.
Jhow Benavídez terminó sentenciado el encuentro luego de ser contundente desde el punto penal. Ya era un baile del Real España al Motagua.
Con esta goleada, el Real España revive en las triangulares. Los Aurinegros son líderes con 3 puntos, seguido del Olimpia con la misma cantidad y deja en el fondo al Motagua.