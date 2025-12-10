Real España vs Olimpia, en vivo, triangulares Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Con un partidazo arrancará la fase de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia, el líder de las vueltas regulares, visita hoy al Real España de Jeaustin Campos, que buscará hacerse fuerte en su casa.La Máquina terminó en el quinto lugar en la temporada regular con 29 puntos, unos números no tan buenos si tomamos en cuenta que Olimpia, su rival de turno, le sacó 15 puntos de ventaja.

Minuto a minuto

Un crack a la banca: Jorge Álvarez del Olimpia no estará de inicio por lesión y comenzará el duelo en el banquillo de suplente.

El 11 titular del Olimpia: 1- Édrick Menjívar; 44- Edwin Lobo, 2- Emanuel Hernández, 40- Clinton Bennet, 31- Carlos Sánchez; 32- Agustín Mulet, 15- Kevin Güity, 33- Michaell Chirinos, 7- José Mario Pinto; 9- Jorge Benguché y 19- Yustin Arboleda.

El 11 titular del Real España: 22- Buba López; 21- Edson Palacios, 6- Devron García, 19- Daniel Aparicio, 5- Franklin Flores; 44- Anfronit Tatum, 14- Jack Baptiste, 12- Nixon Cruz, 36- Roberto Osorto, 18- Darixon Vuelto; 11- Gustavo Moura.

Lindo ambiente se vive en el estadio Morazán en la previa del inicio del juego que sostendrán Real España y Olimpia.

Las plantillas del Real España y Olimpia ya están instaladas en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Más allá de que el equipo que dirige el costarricense Jeaustin Campos gana la serie histórica en su casa ante el vigente campeón de Honduras, hay un dato que vale la pena resaltar, y es que Olimpia solo ha perdido dos veces en las últimas 11 visitas al estadio Morazán.

El de hoy será el partido 113 entre ambos clubes en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde los aurinegros ganan la serie. Se han registrado 36 victorias de Real España, 32 del Olimpia y empataron 44 veces.

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del clásico Real España vs Olimpia que da inicio a las triangulares del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Triangulares.

Grupo A: Olimpia, Motagua, Real España. Grupo B: Marathón, Platense, Olancho FC.

Horario y dónde verlo