La Bicha sorprendió: Locura por tiktokers de Honduras en el estadio Morazán

Los chicos tiktokers de Honduras desataron algarabía de los hondureños en el duelo ante los salvadoreños.

Locura en el estadio Morazán de San Pedro Sula por la llegada de los tiktokers de la selección de Honduras.

 Fotos Yoseph Aamaya, Neptalí Romero.
El Loco de la Selva es el entrenador de la selección de tiktokers de Honduras.

Los tiktokers de la selección de Honduras arribaron en este bus a eso de las 6 de la tarde y se desató la locura en las afueras del estadio Morazán.

La Bicha catracha sorprendió al portar la Copa.

La Bicha catraca junto a la Copa que se lleva el ganador del duelo de tiktokers de Honduras y El Salvador.
Juan Carlos Lara, mejor conocido como Mr JC el del palabreo, llegó muy serio al estadio Morazán.
El Raphinha hondureño llegó con la camiseta de Brasil.

Loco de la Selva, DT de la selección de tiktokers de Honduras, fue recibido con euforia por los aficionados.
El Loco de la Selva agradeció el cariño que le demostró la afición hondureña.

Chauder Morazán lució concentrado al momento de arribar al estadio Morazán.

La More es el portero titular de la selección de tiktokers de Honduras.
Supremo reflejó mucha alegría porque el evento ha sido un éxito por completo.
El famoso Caracolito al momento del arribo de la selección de tiktokers de Honduras al estadio Morazán.
DJ Chaval de los Hijos de Morazán recibió piropos de catrachas.
Brayan La Playa desde Estados Unidos se sumó a la selección de tiktokers de Honduras.

Los chicos realizaron los ejercicios de estiramiento en el estadio Morazán.

