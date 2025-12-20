Identifican a la mujer que fue asesinada en la entrada de residencial de SPS

Fotos en vida de Lilian Elizabeth Padilla Martínez, la mujer que fue asesinada en el interior de una camioneta de lujo a escasos metros de una residencial del sector Mackey.
Las autoridades fueron informados que muy cerca de la entrada a una residencial del sector Mackey estaba este carro y en el interior había una persona sin vida.
La camioneta todoterreno blanca presentaba múltiples disparos en la puerta del piloto.
El informe preliminar indica que la persona fallecida es Lilian Elizabeth Padilla Martínez.
Según datos preliminares, sujetos a bordo de un turismo dispararon contra la mujer, cuyo cuerpo quedó en el interior de su automotor.
Lilian Elizabeth Padilla Martínez tenía 37 y según se maneja, se trata de una juez, algo que no ha sido confirmado por el poder Judicial.
En sus redes sociales, Lilian Padilla evidenciaba el amor hacia los animales, en especial por sus mascotas: dos perros.
Además, en fotos recientes tenía registrado un viaje a Estambul, Turquía.
"La delincuencia existe porque existe la impunidad y la impunidad es culpa de los gobiernos que no garantizan que DPI, MP y jueces hagan bien su trabajo", comentó una ciudadana molesta por el crimen de Lilian.
Solo este sábado tres mujeres han sido asesinadas. Antes, mataron a dos mujeres en Las Lajas, Comayagua una fue identificada como Yeimi Amaya y la otra está como desconocida.