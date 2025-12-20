Macabro: Revelan lo que pagaron por matar a Mario Pineida y quiénes fueron

Cristian David relató a la Policía que recibió USD 200 por seguir al futbolista, y que fue contactado por un individuo conocido como alias “Katire”, también venezolano.El sospechoso admitió que su rol era reportar los movimientos de Pineida y que, tras el ataque, se refugió en un hotel del centro de Guayaquil, donde fue capturado horas después.