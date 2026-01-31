JOH revela inédita petición que hizo Gobierno de Xiomara previo a ser extraditado

El expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) reveló recientemente una inédita petición que le hizo Gobierno de Xiomara Castro cuando fue extraditado. A su vez, adujo que quisieron hacerle un atentado cuando fue presidente que no había contado.
Hernández Alvarado en una entrevista con el medio hondureño DTV de Lempira hizo una inesperada confesión sobre el momento cuando era extraditado a los Estados Unidos en el año 2022.
El exmandatario relató que cuando fue capturado previo a ser extraditado, lo abordó el exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y le hizo una petición que provenía desde Casa Presidencial.
Hernández detalló que le trasladaron una petición desde Casa de Gobierno para que brindara una entrevista exclusiva a “El Perro Amarillo”.
“El exministro de Seguridad me pidió que le aceptara una entrevista a 'El Perro Amarillo' y yo le dije que a cuenta de qué porque había más medios que querían entrevistarme...”
Agregó que: “Yo le dije al exministro que cuántas personas no quería entrevistarse o verme, pero ustedes no lo permiten, ajá, pero quieren que le dé una entrevista a 'El Perro Amarillo' y del cual yo tengo una valoración”.
Siguió: “Es de lo peor en términos del periodismo, pero como era una petición de Casa Presidencial el exministro me dijo que tenía que hacerlo y al final le dije que no la iba a dar”.
JOH contó que también quisieron hacerle un atentado: “Si un septiembre estaban listo para derribar el helicóptero en el que yo iba a llegar a Gracias a Villa Verde, pero eso no lo dijeron los fiscales”.
Hernández quien se encuentra en Estados Unidos tras ser indultado por el presidente Donald Trump dijo que quiere regresar a Honduras y pasar sus últimos días de vida junto a su esposa e hijos en Gracias, Lempira.
El 28 de noviembre de 2025 se dio el anuncio del indulto a Juan Orlando Hernández por parte de Donald Trump. En la entrevista JOH reafirmó que regresará a Honduras, pero no brindó fecha de retorno.