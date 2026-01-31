  1. Inicio
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina

La 'pelea' de "La Tota" Medina ante Marathón, jugador se estrena de la mejor manera y goleador le festeja a lo "Lamine Yamal" al Olimpia.

El Olimpia sufrió un nuevo tropiezo en el Clausura 2026 y este sábado empató 2-2 ante el Juticalpa FC. Aquí te mostramos las mejores imágenes del inicio de la jornada 3.

 Fotos OPSA: Marvin Salgado
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
El primer partido de la tercera fecha se dio en La Ceiba. Victoria consiguió un punto de oro al igualar sin goles ante el Marathón.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Sin embargo, una de las acciones que causó revuelo fue la de "La Tota" Medina. En el minuto 70', Victoria sacó el balón para que uno de sus futbolistas fuera atendido, pero Marathón no les devolvió el esférico, situación que enfureció al entrenador quien terminó encarando al cuerpo técnico del Monstruo Verde.

Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
El entrenador argentino tuvo que ser separado por su equipo y posteriormente Armando Castro se acercó a la banda para amonestar a 'Tota' Medina y al asistente de Pablo Lavallén en Marathón.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
El marcador en cancha no se terminó moviendo y la Jaiba Brava logró empatar con el Marathón en la tercera fecha del torneo Clausura 2026.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Las acciones se trasladaron al Nacional con el duelo entre Olimpia vs Juticalpa FC. Los Albos empezaron tomando la ventaja y lo hicieron por medio de uno de sus debutantes: David Flores, jugador que apareció 'peloneado' ante los canecheros.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
El joven apareció con un cabezazo para poner el primero del partido y estrenarse oficialmente como goleador en la Liga Nacional de Honduras.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Así lo celebraron los futbolistas de Olimpia el primer gol de David Flores con la camiseta del primer equipo del actual bicampeón de Honduras.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
La euforia se apoderó de sus compañeros, quienes festejaron su primer tanto con la camiseta del Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
José Raúl García aprovechó para dejarle unos cuantos 'recuerdos' al goleador de esta noche ante Juticalpa. ¡Eufórica de los melenudos en el primer tanto del partido!
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
David Flores no se olvidó de agradecer tras haber marcado en su debut. Vaya forma de estrenarse con los colores del León.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
La respuesta de Juticalpa no tardó en llegar. Al 35 de la primera parte, Aldo Fajardo fue el encargado de poner la igualdad para enviar el partido con los mismo goles por lado en el primer tiempo.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Ya para la segunda parte y con algunos cambios en el esquema, Olimpia nuevamente se puso en ventaja. En la segunda parte, Jorge Álvarez entró al campo y asistió de forma espectacular a Kevin Guity al minuto 76, futbolista que tenía cinco minutos en el terreno de juego para el 2-1 del encuentro.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
El futbolista de 22 años puso a celebrar a los olimpistas en el segundo tiempo al recuperar la ventaja ante el Juticalpa FC en la capital.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Señalando el escudo del Olimpia, actual bicampeón de Honduras, Kevin Guity celebró su nuevo gol con la camiseta del club, el primero que suma en el Clausura 2026.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
La alegría fue apagada por Josué Villafranca. En los últimos minutos del partido, el delantero de Juticalpa FC recibió el balón y sin pensarlo dos veces fusiló el arco de Menjívar para poner el empate en el partido. El jugador hondureño lo celebró al estilo de Lamine Yamal luego de anotarle al Olimpia en la capital.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
El atacante nuevamente anotó en la meta de los Albos y así lo festejó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
El delantero lo festejó a lo "Lamine Yamal" y con este tanto evitó la derrota del equipo olanchano en la jornada 3 del Clausura 2026.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Con este resultado, el Olimpia se mantiene en el tercer lugar del torneo con 5 puntos, aunque sigue invicto, suma su segundo empate consecutivo.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Por su parte, el Juticalpa FC ya suma 4 unidades y solo perdió el duelo ante el Marathón (3-0) en la pasada fecha. Son quintos en la tabla de posiciones.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Con este resultado, los Albos dejan dudas previo al juego ante el América de México en la Copa de Campeones de la Concacaf el martes 3 de febrero.
Le festejó al Olimpia a lo Lamine Yamal, debut soñado y bronca de Tota Medina
Así reaccionaron ambas plantillas tras el 2-2 en el Estadio Nacional. Los olanchanos lo empataron el 90 del encuentro.
