Bota de Oro 2025-26: Bajan a Mbappé, nuevo líder y goleadores marcan; tabla

La carrera por la Bota de Oro 2025/26 tiene nuevo líder que bajó a Kylian Mbappé. Otros delanteros marcaron y destacan en la tabla de goleadores de Europa.
20. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 11 goles (x2): 22 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
19. Leo Walta (IK Sirius de Suecia) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
18. Franculino Djú (Midtjylland de Noruega) - 16 goles (x1,5): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
17. Ferran Torres (FC Barcelona) - 12 (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero español marcó un gol en el triunfo del Barça este sábado 1-3 contra Elche en la Liga Española.
16. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
15. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano marcó un doblete para el triunfo de su equipo (1-2) contra el FC Arouca en la Liga portuguesa.
13. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
12. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés anotó este sábado un gol de penal contra el París FC en la Ligue 1 de Francia.
11. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
8. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
6. Vedat Muriqi (Mallorca) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El atacante kosovar aparece en la tabla de goleadores de Europa. Juega el lunes contra Sevilla en la Liga Española.
5. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero griego es el goleador de la Liga portuguesa.
4. Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2) - 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño puede subir en la tabla de goleadores de Europa cuando enfrente este domingo al Aston Villa en la Premier League.
3. Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2) - 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero noruego baja en la tabla de goleadores de Europa, pero tiene pendiente su partido de este domingo contra Tottenham.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid): 21 goles (x2) - 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés, que juega este domingo contra Rayo Vallecano, fue bajado del primer puesto de la tabla de goleadores de Europa.
1. Harry Kane (Bayern Múnich): 22 goles (x2) - 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés marcó un gol en el empate 2-2 contra el Hamburgo en la Bundesliga y bajó a Mbappé de la cima de la tabla de goleadores de Europa.