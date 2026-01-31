  1. Inicio
Olimpia ficha y confirma baja; decisión con Pinto y Motagua sacude el mercado

Hondureño firma con equipo en Uruguay, Olimpia tiene nuevo refuerzo y se confirma salida; toman decisión con Pinto y se conoce futuro de Arriaga.

1 de 19

Así estuvo el movimiento en el mercado de pases en Honduras: los últimos fichajes, salidas y renovaciones en el fútbol catracho.
2 de 19

OFICIAL // El ecuatoriano Yorman Valencia se convirtió en nuevo refuerzo del Génesis PN de la Liga Nacional de Honduras.
3 de 19

OFICIAL // Wilmer Crisanto es nuevo fichaje del Santa Rosa FC de la Liga Nacional del Ascenso. El lateral derecho se resiste al retiro a sus 36 años de edad.
4 de 19

Marvin "La Flecha" Bernárdez fue presentado por el Estrella Roja, equipo de Islas de la Bahía. Anteriormente militó en Olimpia y CDS Vida.
5 de 19

LA PRENSA conoció en exclusiva que el lateral izquierdo Julio Dicaprio está a un paso de convertirse en refuerzo de Real España. Llegaría en condición de préstamo desde el Plaza Amador. Fue mundialista en Chile con los canaleros.
6 de 19

OFICIAL // El volante hondureño Oliver Morazán es nuevo fichaje del Honduras de El Progreso.
7 de 19

OFICIAL // Juticalpa FC anunció el fichaje del argentino Diego Ledesma, quien fue goleador del Motagua en torneos recientes.
8 de 19

OFICIAL // El panameño Javier Rivera no se mueve del Marathón tras renovar su contrato con el CD Marathón. El cuadro verdolaga lo anunció en sus redes sociales.
9 de 19

OFICIAL // El Motagua anunció finalmente el fichaje del atacante Rodrigo de Olivera. El uruguayo debutó con la camisa del Ciclón Azul ante el Platense.
10 de 19

El portero hondureño Marlon Licona no se mueve del Motagua. El técnico Javier López adelantó que el guardián catracho se queda.
11 de 19

OFICIAL // Motagua anunció la renovación de contrato del atacante zurdo Andy Hernández, quien es nuevo refuerzo del mimado para el Clausura.
12 de 19

OFICIAL // Asimismo, Aaron Barrios renovó su contrato con el FC Motagua. El atacante llegó procedente del Estrella Roja de Danlí, pero su ficha le pertenece al Ciclón.
13 de 19

OFICIAL // Carlos Palma, una de las promesas que tiene Motagua, estampó su renovación con los azules. El volante de contención ya debutó en la Liga Nacional de Honduras.
14 de 19

OFICIAL // El lateral hondureño Iván Zelaya firmó contrato con el Paysandú de la segunda división de Uruguay. Es una de las promesas catrachas para el futuro.
15 de 19

Confirmado // LA PRENSA conoció que el volante hondureño Kervin Arriaga no se mueve del Levante de España. El mediocampista tuvo una lesión que lo ha apartado de la titularidad del cuadro Levante.
16 de 19

OFICIAL // El joven futbolista Hendry Daniel Cigüenza Rivera ha firmado oficialmente con el Club Deportivo Olimpia Reservas por un período de dos años. Tiene 16 años de edad y es de las Islas de la Bahía.
17 de 19

OFICIAL // Denilson Pasta, Extremo Sub-20, fue presentado en Estrella Roja a préstamo de Club Olimpia Deportivo.
18 de 19

Olimpia tiene contemplado renovar por dos años más al atacante hondureño José Mario Pinto, que aún tiene contrato con el León. LA PRENSA conoció que el león cuenta con Pinto hasta mayo del presente año. Banfield lo sigue sondeando.
19 de 19

El atacante hondureño Keyrol Figueroa ha vivido días intensos en el mercado de fichajes. El Elche de España, el Charlotte , New York Red Bulls, Bristol City y Oporto sondean su fichaje.
