Pichichi Liga Española: Yamal y otro del Barça avisan a Mbappé: tabla goleadores

Hay cambios importantes en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras los partidos del sábado 31 de enero. Mbappé es advertido por Lamine Yamal y otro futbolista del Barcelona. Otro goleador se acerca.
22. Álvaro Rodríguez (Elche) - El joven delantero uruguayo, ex del Real Madrid, le marcó un gol al Barcelona este sábado y llegó a 4 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
21. Marcus Rashford (Barcelona) - El delantero inglés anotó un gol en la victoria azulgrana (1-3) contra Elche y llegó a 4 goles en esta temporada en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
20. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) - El delantero español registra 6 goles en esta temporada en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
19. Akor Adams (Sevilla) - El delantero nigeriano tiene 6 goles en esta temporada en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
18. Vinicius Júnior (Real Madrid) - El delantero brasileño ha tenido una pobre temporada en la Liga Española y suma apenas 5 goles en la tabla de goleadores.
17. Pere Milla (Espanyol) - El delantero española ha marcado 6 goles en esta temporada en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
16. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - El delantero francés suma 6 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
15. Dani Olmo (Barcelona) - El delantero español suma 6 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. No pudo marcar contra Elche.
14. Gerard Moreno (Villarreal) - El delantero español marcó este sábado 2 goles para el empate (2-2) contra Osasuna y llegó a 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
13. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino, suplente contra Levante este sábado (0-0), entró de cambio, pero no pudo marcar y se queda en 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
12. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) - El delantero noruego se fue en blanco en el partido de este sábado que igualaron (0-0) ante Levante y acumula 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
11. Alberto Moleiro (Villarreal) - El centrocampista español sorprende con 7 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
10. Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) - El delantero español ha marcado 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
9. Borja Iglesias (Celta de Vigo) - El delantero español acumula 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
8. Juan 'Cucho' Hernández (Betis) - El delantero colombiano suma 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
7. Raphinha (Barcelona) - El delantero brasileño acumula 8 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
6. Robert Lewandowski (Barcelona) - El delantero polaco tiene 9 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.
5. Lamine Yamal (Barcelona) - El joven delantero español marcó el primer gol del Barça en el partido ante Elche y sumó 9 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española.
4. Ante Budimir (Osasuna) - El atacante croata marcó este sábado un gol en el empate 2-2 contra Villarreal y llegó a 10 goles en la tabla de goleadores de la Liga Española.
3. Ferran Torres (Barcelona) - El delantero español marcó un gol en el triunfo del Barça (1-2) contra Elche y acumula 12 goles en la actual campaña de la Liga Española 2025-2026.
2. Vedat Muriqi (Mallorca) - El delantero kosovar suma 14 goles y es el que más cerca está del líder de la tabla de goleadores de la Liga Española.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés, actual Pichichi, lidera la tabla de goleadores de la Liga Española con 21 goles.