Champions Concacaf sorteo: Olimpia y Real España conocen a sus rivales

El evento arranca a las 6:00 pm hora de Hondura s, transmitido por ESPN y el canal de YouTube de Concacaf desde Miami.

El sorteo de la Champions de la Concacaf 2026 define este martes 9 de diciembre los cruces de la Primera Ronda para los clubes centroamericanos, con especial atención a los hondureños Olimpia y Real España.

Cabe resaltar que esta edición reúne a 27 equipos en formato de eliminación directa, donde los representantes catrachos buscan revivir las buenas presentaciones, donde el gran ausente es el Motagua, que quedó eliminado a manos de Cartaginés.

Olimpia y Real España, únicos hondureños clasificados vía Copa Centroamericana, integran el Bombo 2 junto a otros 10 clubes de menor ranking: San Diego FC, Forge FC, Atlético Ottawa, CS Cartaginés, CSD Xelajú M.C., Sporting San Miguelito, Defence Force FC, Vancouver FC y O&M FC.

Este bombo se enfrentará contra rivales del Bombo 1, compuesto por potencias como Vancouver Whitecaps FC, Los Angeles FC, CF Monterrey, Philadelphia Union, FC Cincinnati, LA Galaxy, Nashville SC y Pumas UNAM. La asignación aleatoria promete duelos desiguales, pero accesibles para los centroamericanos.​

Para los albos del Olimpia, este sorteo marca el regreso a una competencia que han dominado históricamente en Honduras con tres títulos. Clasificados por su desempeño en la Copa Centroamericana, enfrentarán a un equipo del Bombo 1 en series ida y vuelta de febrero, con localía probable en la vuelta.

Real España comparte el mismo escenario en el Bombo 2 y aspira a un cruce favorable contra clubes como Pumas o Nashville SC. Los aurinegros ven esta Concachampions una oportunidad para consolidarse como potencia regional tras años irregulares en el torneo.

Centroamérica brilla con seis representantes: Olimpia y Real España (Honduras), Xelajú MC y Alajuelense (Guatemala y Costa Rica), Cartaginés (Costa Rica) y Sporting San Miguelito (Panamá), todos en Bombo 2. Esta concentración geográfica podría derivar en semis regionales tempranas, pero también fortalece el bloque ante norteamericanos y mexicanos preclasificados directamente a octavos, como Cruz Azul, Inter Miami CF, Toluca, Tigres, América y Seattle Sounders.​

Olimpia, con su historia de tres títulos de Concacaf (1972, 1985, 1988), carga expectativas como favorito centroamericano pese al Bombo 2. Real España, sin título continental, pero con garra histórica, depende de su momento y del banquillo que dirige Jeaustin Campos para competir. Ambos evitan choques mutuos en primera ronda, enfocándose en minimizar desgaste ante calendarios saturados.​