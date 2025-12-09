Laura Meza revela qué pasó en Argentina tras su relación con Rodrigo Auzmendi

La reconocida presentadora hondureña Laura Meza decidió romper el silencio tras su ruptura amorosa con el futbolista Rodrigo Auzmendi y revela por qué regreso a Honduras
La reconocida presentadora hondureña Laura Meza ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, luego de que se confirmara públicamente su ruptura sentimental con el exdelantero de Motagua, el argentino Rodrigo Auzmendi.
La historia de amor entre ambos comenzó meses atrás, cuando Auzmendi todavía formaba parte del Ciclón Azul en Liga Nacional.
Fue en noviembre de 2024 cuando los primeros rumores sobre el vínculo entre la famosa comunicadora y el futbolista argentino empezaron a circular en redes sociales.
Aunque en un inicio ambos negaron rotundamente cualquier relación, la verdad salió a la luz durante la final Motagua vs Olimpia del Apertura 2024, cuando se besaron frente a cámaras, confirmando lo que ya todos sospechaban.
Sin embargo, la historia dio un giro inesperado el 12 de enero de 2025, cuando Auzmendi anunció oficialmente su despedida del Motagua para viajar a Argentina e incorporarse a las filas del Banfield.
Este cambio profesional provocó que Laura Meza renunciara temporalmente a sus proyectos televisivos en Honduras, con el objetivo de mudarse a Argentina y acompañar al futbolista en esta nueva etapa.
A pesar de sus planes iniciales, meses después la presentadora sorprendió a sus seguidores al revelar a través de redes sociales que había regresado a Honduras, sin ofrecer muchos detalles en ese momento.
Poco tiempo después, Meza confirmó que no solo estaba de regreso, sino que ya se encontraba en proceso de reinstalarse en su país, lo que generó aún más preguntas sobre su situación sentimental. La incertidumbre terminó cuando Deportes TVC confirmó que la relación amorosa entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi había llegado a su fin.
Ante la ola de especulaciones, la presentadora decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre los cambios recientes en su vida personal y profesional.
Durante su conversación con El Hilo, explicó que enfrentó un proceso legal relacionado con su hijo, lo que influyó directamente en varias decisiones importantes que tuvo que tomar.
“Mi prioridad siempre será mi hijo”, expresó Meza, dejando claro que está por encima de cualquier proyecto o relación sentimental.
También agregó que “cuando una es mamá, a veces toca detener proyectos y tomar decisiones difíciles”, dejando entrever que su regreso no fue una decisión sencilla.
La presentadora aprovechó para aclarar rumores y recordarle al público que protege su vida privada porque “no todas las personas que la rodean están expuestas al escrutinio público”.
Tras varias semanas descansando en Siguatepeque, la presentadora confirmó su regreso a la televisión hondureña. “Nunca renuncié, ni me despidieron. La empresa me otorgó una licencia”, con lo que descartó cualquier rumor sobre problemas laborales.
Asimismo, expresó su emoción por volver a su rutina profesional al asegurar: “Regreso a ‘Tegus’ y regreso a las pantallas, obviamente en mi casa, Televicentro”.
Sobre el programa en el que aparecerá, no dio más detalles: “Vengo pronto... ya resolví la mudanza y estoy lista”.
Para finalizar, Meza dedicó unas palabras para sus seguidores, asegurando: “Gracias por todo el apoyo, estoy en casita, en Tegucigalpa, lista para los nuevos proyectos y para acompañarles”.