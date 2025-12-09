CNE reconoce fallas técnicas, pero garantiza integridad de resultados

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este martes la continuidad de los problemas técnicos en el recuento de votos de las elecciones generales del 30 de noviembre, aunque aseguró que los resultados, que se mantienen sin cambios desde la pasada medianoche con un 99,40% del escrutinio, no se vieron comprometidos. Hall dijo a periodistas que la noche del lunes se presentaron “dos momentos de dificultad” en el sistema de contingencia 2, los cuales fueron resueltos de manera rápida y sin afectar la divulgación de resultados, ocurridos cuando procesaban las actas de diputados correspondientes a dos departamentos.

Según Hall, técnicos del CNE atribuyeron ambos problemas al "tamaño considerable” de las papeletas, lo cual provocó que en "el sistema se descuadrara lo que tenía que enfocarse para hacer el procesamiento de ambas actas". Pese a los problemas técnicos, aseguró que la divulgación de los resultados preliminares "no se vio comprometida, se hicieron los ajustes en los siguientes minutos, en ambos casos". Según el último cómputo oficial del CNE, que permanece sin variación desde la pasada medianoche, el candidato presidencial Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera los resultados con 1,298,835 votos (40,52%). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Le siguen el aspirante Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con 1,256,428 sufragios (39,48%), y Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), que el domingo dijo que no reconoce los resultados, con 618.448 votos (19,29 %). El ente electoral no ha informado oficialmente cuándo comenzará el escrutinio especial de más de 2,600 actas que presentan inconsistencias y que podrían superar los 500,000 sufragios.

Contraseñas fueron cambiadas tras reporte de irregularidad