Ana Hall solicita resguardar material electoral tras llamado de Libre a movilizaciones

Ana Hall solicitó al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, disponga el resguardo urgente del personal del CNE, así como del material electoral.

Fotografía de Ana Poala Hall cuando ejercía el sufragio en las pasadas elecciones.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Ante la reciente convocatoria realizada por el Coordinador del Partido Libre, que solicita la movilización inmediata de colectivos provenientes de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela hacia las instalaciones del Infop, Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó a jerarcas militares resguardar el material electoral.

En este contexto, Hall solicitó al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, disponga el resguardo urgente del personal del CNE, así como del material electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2025.

Contraseñas y tamaño de papeletas dificultaron temporalmente el conteo de votos

La solicitud de Hall busca garantizar la integridad de los recursos e instalaciones frente a posibles incidentes derivados de la movilización de los colectivos de Libre.

La funcionaria destacó que la acción se realiza de manera preventiva y conforme a los marcos legales y constitucionales que rigen la seguridad de los procesos electorales en el país.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
