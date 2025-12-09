Ana Hall solicita resguardar material electoral tras llamado de Libre a movilizaciones

Tegucigalpa, Honduras

Ante la reciente convocatoria realizada por el Coordinador del Partido Libre, que solicita la movilización inmediata de colectivos provenientes de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela hacia las instalaciones del Infop, Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó a jerarcas militares resguardar el material electoral.

En este contexto, Hall solicitó al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional, disponga el resguardo urgente del personal del CNE, así como del material electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2025.