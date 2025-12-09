Unah interpone amparo por falta de L1,300 millones en transferencias estatales

Tegucigalpa, Honduras

Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), acompañado por decanos, autoridades universitarias y un grupo de empleados, presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional contra la Secretaría de Finanzas, debido a la falta de transferencias estatales que superan los 1,300 millones de lempiras. La acción fue interpuesta por la oficina legal de la Unah, que argumentó que el incumplimiento de la Secretaría de Finanzas vulnera derechos fundamentales de la máxima casa de estudios, afectando directamente su estabilidad financiera y operativa.

Según explicó Fernández, la deuda acumulada pone en riesgo el pago del personal docente, administrativo y de servicios, lo que podría comprometer el normal funcionamiento académico y administrativo de la institución. "El retraso en estos desembolsos golpea la planificación universitaria y amenaza la continuidad de nuestras labores. Exigimos que se cumpla con lo que establece la ley", señaló el rector, quien llamó a las autoridades a garantizar los recursos que por mandato constitucional corresponden a la universidad. La Unah instó a Finanzas a realizar las transferencias pendientes para evitar afectaciones mayores, especialmente en el cierre del año académico.