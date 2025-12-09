OPS advierte aumento de influenza, VSR y covid-19 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Mediante una alerta epidemiológica emitida el pasado 4 de diciembre, la organización recomendó a los Estados miembros ajustar los planes de prevención y fortalecer la organización de los servicios de salud ante una posible sobrecarga del sistema sanitario.

Con la llegada de la temporada fría, los virus como la influenza estacional, el virus sincicial respiratorio (VSR), la covid-19 y otros aumentan, por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó a los países a mejorar sus planes de preparación.

La OPS aconsejó reforzar la vigilancia de la influenza, el virus sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2, así como adoptar las medidas necesarias para la prevención y control de infecciones causadas por virus respiratorios.

La gripe estacional, conocida como influenza, es una enfermedad viral aguda de las vías respiratorias que se caracteriza por fiebre, tos (generalmente seca), cefalea, mialgias, postración, rinitis y dolor de garganta.

Por su parte, el VSR es un virus respiratorio altamente contagioso que causa infecciones comunes, pero también puede provocar enfermedades graves en bebés, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes. Ambas enfermedades presentan síntomas similares, lo que dificulta distinguirlas clínicamente.

En las últimas semanas se ha observado un aumento de hondureños con estos síntomas, lo que indica un repunte de las enfermedades respiratorias. Solo durante noviembre, los hospitales y centros de salud del Distrito Central reportaron un incremento del 20% en los casos.

Hasta la semana epidemiológica 47 (del 16 al 22 de noviembre), la OPS publicó la situación de influenza, covid-19, VSR y otros virus respiratorios en la región.

La organización señaló que Honduras experimenta un incremento simultáneo de varios virus respiratorios. En cuanto a influenza, predomina el tipo B, con una positividad del 18.1%, lo que significa que casi una de cada cinco pruebas resulta positiva, reflejando una mayor circulación del virus.

Respecto al VSR, la positividad es del 11.4%, afectando principalmente a niños pequeños, quienes pueden desarrollar bronquiolitis y neumonía. En el caso del SARS-CoV-2, la positividad es más baja, con 5.4%.