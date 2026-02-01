FAH solo recibirá cuatro de los seis helicópteros H145 prometidos

Tegucigalpa, Honduras

La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) recibirá únicamente cuatro de los seis helicópteros Airbus H145 que fueron anunciados por la administración de la expresidenta Xiomara Castro como parte del plan de repotenciación de la institución castrense. En mayo de 2022, a cuatro meses de haber asumido el cargo, Castro prometió fortalecer la Fuerza Aérea mediante una inversión aproximada de 60 millones de dólares, equivalentes a unos 1,500 millones de lempiras al tipo de cambio vigente en ese momento.

El visto bueno para la adquisición de las primeras dos aeronaves fue otorgado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el 29 de diciembre de 2022, mediante el proceso de contratación directa No. CD-004-2022-SDN. Según los documentos de contratación, cada helicóptero adquirido a la empresa francesa Airbus Helicopters SAS tuvo un costo de 11.5 millones de dólares, mientras que la capacitación de pilotos y técnicos representó un gasto adicional de 1.25 millones de dólares.

Adquisición de los helicópteros

El primer intento de compra no prosperó. Posteriormente, se concretó un nuevo proceso en el que se destinaron más de 24.2 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 630 millones de lempiras, con el compromiso de entregar las aeronaves a partir de 2024. En diciembre de 2024 arribaron al país los primeros dos Airbus H145, transportados en un Boeing 747 procedente de Frankfurt, Alemania, que aterrizó en la terminal internacional Ramón Villeda Morales. Las aeronaves fueron recibidas por Rixi Moncada, entonces ministra de Defensa, quien también participó en las pruebas técnicas realizadas en Alemania. Los dos helicópteros ya en operación en Honduras están registrados como FAH-990 y FAH-991, y realizaron maniobras aéreas el pasado 15 de septiembre, durante los actos del Día de la Independencia, en el Estadio Nacional.

El segundo proceso de contratación directa para la compra de otras dos aeronaves quedó registrado como No. CD-003-2024-SDN y fue autorizado mediante la resolución SDN No. 046, emitida el 29 de febrero de 2024. En esta ocasión, el costo ascendió a 24.8 millones de dólares, unos 645 millones de lempiras al tipo de cambio actual, es decir, 600,000 dólares más que la adquisición anterior, debido a modificaciones técnicas realizadas en una de las unidades. Walter Yanuario Paz, comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, confirmó que la administración de la expresidenta Castro solo aprobó la compra de cuatro helicópteros, no seis, y que los dos restantes serán entregados en la primera quincena de febrero de este año.

Plazos de entrega

Ambos procesos de compra fueron firmados por José Manuel Zelaya Rosales, quien dejó el cargo de ministro de Defensa en agosto de 2024, luego de que su padre, Carlos Zelaya, apareciera en un video reunido con presuntos narcotraficantes hondureños. El contrato establece que el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los helicópteros en fábrica es de 22 meses a partir de la firma, realizada el 12 de marzo de 2024. Asimismo, se fija un plazo adicional de tres meses para la entrega final de las aeronaves en Honduras, contado a partir del pago total del contrato. Los documentos también contemplaban la posibilidad de adquirir más aeronaves, con un incremento anual del 4% sobre el precio original, siempre que los nuevos contratos se suscribieran en las fechas estipuladas, específicamente en marzo de 2025. El comandante Paz explicó que las unidades restantes “estarán llegando entre el 11 y el 15 de febrero, ya que esos helicópteros están totalmente pagados. Al final, el gobierno solo pudo adquirir cuatro, aunque el proyecto original contemplaba seis”. Indicó que las limitaciones presupuestarias impidieron completar el plan inicial. Añadió que las aeronaves llegarán completamente nuevas y que su ensamblaje en el país tomará alrededor de 15 días. Posteriormente, entrarán en operación a inicios de marzo, dado que tanto las tripulaciones como los técnicos ya están debidamente capacitados, conforme a lo estipulado en el contrato.

Aseguró que la nueva administración gubernamental no deberá efectuar ningún pago adicional, ya que todo quedó cubierto durante el gobierno anterior. Paz destacó que los primeros dos helicópteros han sido clave en misiones de combate a incendios forestales, evacuaciones médicas, transporte y rescate de personas, debido a su carácter multipropósito. Subrayó que la adquisición de helicópteros forma parte de los planes estratégicos del Estado, al tratarse de aeronaves altamente utilitarias para atender emergencias y apoyar a la población.