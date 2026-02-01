FAH solo recibirá cuatro de los seis helicópteros H145 prometidos

La Fuerza Aérea Hondureña (FAH) recibirá únicamente cuatro de los <b>seis helicópteros Airbus H145 </b>que fueron anunciados por la administración de la expresidenta Xiomara Castro como parte del plan de repotenciación de la institución castrense.En mayo de 2022, a cuatro meses de haber asumido el cargo, Castro prometió f<b>ortalecer la Fuerza Aérea m</b>ediante una inversión aproximada de 60 millones de dólares, equivalentes a unos 1,500 millones de lempiras al tipo de cambio vigente en ese momento.