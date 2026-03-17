TJE defiende repetición de elecciones en Guanaja tras conflicto

Tegucigalpa, Honduras

Barahona enfatizó que los jueces y magistrados se pronuncian únicamente a través de sus resoluciones, las cuales están debidamente fundamentadas en el marco constitucional y legal vigente. “Los fallos y resoluciones, los cuales se encuentran debidamente motivados en derecho y sustentados en el marco constitucional y legal vigente”, indicó.

Miriam Suyapa Barahona, magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) , explicó en un comunicado las razones por las que se ordenó repetir las elecciones municipales en la isla de Guanaja y desvirtuó los señalamientos sobre presuntos errores de procedimiento denunciados en medios de comunicación.

En relación con el caso de Guanaja , la magistrada explicó que el TJE conoció un recurso de apelación en el que se solicitó el recuento jurisdiccional de ocho Juntas Receptoras de Votos . El recuento correspondía a las mesas impugnadas por el recurrente, el Partido Liberal, y fue aprobado por unanimidad del pleno tras cumplir con todos los requisitos legales.

Barahona destacó que el proceso de recuento de actas se llevó a cabo bajo los principios de legalidad, transparencia y publicidad, con la presencia de las partes involucradas.

Sobre la resolución final, la magistrada recordó que la sentencia emitida el 30 de enero de 2026 fue ampliamente discutida y aprobada por unanimidad. En ella se establece que, en caso de confirmarse el empate tras el recuento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe proceder conforme al artículo 289, numeral 2, de la Ley Electoral, lo que implica repetir las elecciones únicamente entre los candidatos empatados.

Asimismo, subrayó que el TJE, como órgano jurisdiccional, solo puede pronunciarse sobre los hechos planteados en el recurso de apelación, sin extenderse a aspectos que no hayan sido impugnados, en cumplimiento de los principios de legalidad y congruencia.

Finalmente, explicó que el caso se encontraba en una etapa posterior a la declaratoria de elecciones emitida por el CNE, la cual fue impugnada ante el tribunal, por lo que la resolución adoptada responde a lo establecido en la legislación electoral vigente.

Barahona hizo un llamado a la población de Guanaja, a los medios de comunicación y a los actores políticos a respetar las decisiones judiciales. “Respetar las sentencias es respetar la ley, los derechos y la convivencia”, expresó. La magistrada reiteró la importancia de mantener un ambiente de paz, orden, legalidad y estabilidad democrática.