Precios de los combustibles a partir del lunes 1 de junio en Honduras

Cortés, Honduras.

La Secretaría de Energía informa la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 1 de junio de 2026. Se reflejan rebajas en la gasolina súper, kerosene y diésel; y se mantiene el apoyo económico temporal en la gasolina regular y el GLP doméstico.

San Pedro Sula

En la zona norte del país, los nuevos precios serán los siguientes: la gasolina súper costará L 141.63 con una rebaja de L 1.01; la gasolina regular L 130.49 con un aumento de L 0.62; el kerosene L 120.21 con una rebaja de L 4.13; y el diésel L 133.27 con una reducción de L 0.94.

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el GLP doméstico se ubicará en L 228.47 con un incremento de L 4.00, mientras que el GLP vehicular tendrá un precio de L 48.59 con un leve aumento de L 0.02.

Tegucigalpa