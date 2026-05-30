Precios de los combustibles a partir del lunes 1 de junio en Honduras

La Secretaría de Energía informa la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 1 de junio de 2026.
Se reflejan rebajas en la gasolina súper, kerosene y diésel; y se mantiene el apoyo económico temporal en la gasolina regular y el GLP doméstico.
San Pedro Sula
En la zona norte del país, los nuevos precios serán los siguientes: la gasolina súper costará L 141.63 con una rebaja de L 1.01; la gasolina regular L 130.49 con un aumento de L 0.62; el kerosene L 120.21 con una rebaja de L 4.13; y el diésel L 133.27 con una reducción de L 0.94.
En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP), el GLP doméstico se ubicará en L 228.47 con un incremento de L 4.00, mientras que el GLP vehicular tendrá un precio de L 48.59 con un leve aumento de L 0.02.
Tegucigalpa
Para la capital, la gasolina súper tendrá un nuevo precio de L 145.61 con una rebaja de L 1.42; la gasolina regular L 134.85 con un aumento de L 0.22; el kerosene L 124.21 con una disminución de L 4.55; y el diésel L 137.28 con una rebaja de L 1.64.
El GLP doméstico se fijará en L 249.62 con un aumento de L 4.01, mientras que el GLP vehicular costará L 52.12 con un incremento de L 0.02.