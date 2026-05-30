Omar Oliva, joven hondureño, fue atacado al salir de su trabajo en EE UU; permanece grave

Nueva York, Estados Unidos.

Versiones iniciales indican que el joven habría sido agredido presuntamente por personas cercanas a su entorno, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente y continúa bajo investigación.

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se registró en horas de la tarde del pasado 28 de mayo, cuando Oliva salía de su lugar de trabajo, momento en el que fue atacado bajo circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

El joven hondureño Omar Oliva se encuentra en estado crítico luego de haber sido víctima de un ataque ocurrido en Estados Unidos, lo que ha generado preocupación tanto en su familia como en su comunidad de origen.

Tras el ataque, el hondureño fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo estricta vigilancia médica debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Omar Oliva es originario de la aldea de Salamá, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona desde donde ya se han comenzado a expresar mensajes de preocupación y solidaridad por su estado de salud.

Hasta el momento no se ha informado en qué estado de Estados Unidos ocurrió el hecho ni se han revelado detalles sobre la identidad de los responsables.

La situación ha trascendido a través de redes sociales, donde habitantes de su comunidad han difundido mensajes de apoyo, mientras esperan noticias sobre su evolución médica.

Un usuario que afirma ser familiar del joven manifestó públicamente la angustia que atraviesa la familia, al tiempo que agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde la comunidad de Salamá.

El caso ha generado impacto entre sus conocidos, quienes permanecen atentos a cualquier actualización sobre su recuperación y a las investigaciones en curso. Las autoridades correspondientes aún no han emitido un informe oficial ampliado sobre el ataque.