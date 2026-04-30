Matan a joven que recién había regresado de Estados Unidos

El Paráiso, Honduras

La víctima fue identificada de manera preliminar como Kevin Sánchez, residente en el barrio Colinas del Poteca, en la misma localidad.

Un nuevo hecho violento se registró en el municipio de Trojes, departamento de El Paraíso, donde un joven de 24 años fue asesinado a balazos, según reportaron medios locales.

De acuerdo con información inicial, el crimen ocurrió en un negocio venta de bebidas alcohólicas ubicado sobre la calle principal del barrio Cabañas.

Testigos relataron que el joven fue atacado a quemarropa por un individuo que llegó a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrió fuego en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras personas que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades.

Versiones de allegados indican que Sánchez había regresado recientemente de los Estados Unidos, aunque no se han brindado mayores detalles sobre posibles móviles del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con este hecho, mientras se espera el inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.