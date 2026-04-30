‘El diablo viste de Prada 2’: lujo y críticas sin brillo original

La esperada secuela de El diablo viste de Prada llega este jueves a los cines de todo el mundo con una mezcla de glamour, lujo y buenas interpretaciones —especialmente de Meryl Streep—, además de un retrato del declive de las revistas en papel.

Sin embargo, la crítica especializada no se ha rendido ante esta segunda entrega. El filme original, estrenado en 2006, fue una sorpresa y una bocanada de aire fresco; veinte años después, la secuela reutiliza muchos de sus elementos, lo que reduce el factor novedoso.

El diario The Guardian la califica como una cinta “entretenida”, aunque “decepciona por el romance desconcertantemente aburrido y sin química de Andy con un magnate inmobiliario australiano”, en referencia al personaje interpretado por Patrick Brammall.

Por su parte, Variety sostiene que la película funciona principalmente como un producto para los seguidores de la primera entrega y añade que “es difícil imaginar que alcance el estatus de entretenimiento reconfortante de su predecesora”.

Meryl Streep retoma el papel de Miranda Priestly, editora jefe de Runway, personaje inspirado en la periodista de moda Anna Wintour, exdirectora de Vogue. Hace dos décadas, la actriz aceptó el rol en un momento en que contemplaba retirarse; tras leer el guion, negoció un salario mayor y el éxito del filme impulsó su continuidad en la industria.

Junto a ella, Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, quien en la primera película era becaria y ahora es una periodista consolidada fuera del mundo de la moda. Stanley Tucci (Nigel) mantiene su papel como mano derecha de Priestly, mientras que Emily Blunt regresa como Emily, ahora alta ejecutiva de Dior.

El reparto incluye además a Kenneth Branagh, Justin Theroux y Lucy Liu, junto con apariciones especiales de Donatella Versace y Lady Gaga.