Karol G agrega dos conciertos más en Bogotá

Colombia.

La gira 'Viajando por el mundo Tropitour' de la cantante colombiana Karol G suma dos nuevas fechas, el 5 y 6 de diciembre, en el estadio El Campín de Bogotá, tras agotar las entradas de su primer espectáculo en el país, anunció este miércoles el equipo de la artista.

"Luego de su histórico paso por escenarios internacionales y el anuncio de una gira que recorrerá múltiples continentes, Karol G continúa fortaleciendo su conexión con Colombia, su casa, donde la respuesta del público ha sido extraordinaria", apuntó el comunicado.

Karol G, que actuará el 4, 5 y 6 de diciembre en Bogotá, anunció la semana pasada la gira mundial que la llevará a recorrer veinte países, incluidos, además de su natal Colombia, a España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana o Costa Rica.

El tour comenzará el próximo 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago (EE.UU.) y culminará exactamente un año después en el estadio San Siro de Milán (Italia).

La primera parte de la gira -realizada con motivo de su más reciente álbum: 'Tropicoqueta'- se llevará a cabo en Norteamérica, donde la colombiana visitará entre el 24 de julio y el 15 de octubre las ciudades de Chicago, Toronto, Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami y Tampa.