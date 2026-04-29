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Amanda Miguel dedica emotivo mensaje a Diego Verdaguer por motivo de su cumpleaños

Amanda Miguel conmovió a las redes sociales al compartir un mensaje para su fallecido esposo

Amanda Miguel dedica emotivo mensaje a Diego Verdaguer por motivo de su cumpleaños

Los cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer.

México.

Amanda Miguel sigue recordando a su gran amor Diego Verdaguer, con quien compartió 46 años de su vida hasta el día de la muerte del cantante.

El cantante estaría cumpliendo 74 años de edad este mes de abril 2026, por lo que Amanda Miguel le dejó un mensaje profundo que conmovió a las redes para recordarle a su difunto esposo y desearle un feliz cumpleaños.

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Acompañado de un tierno mensaje, pero cargado de gran tristeza, la cantante le mostró el amor que le tiene y lo que sigue significando para ella. También publicó una fotografía de Diego.

“¿Cómo podré olvidar todo lo que vivimos juntos y lo felices que fuimos? Compartimos toda nuestra vida y escribimos dejando una huella bien marcada con el gran amor que nos unió en nuestras almas y nuestra música. Lo eres todo para mí, te amo, felicidades, amor”.

El cantante Diego Verdaguer falleció a la edad de 70 años el 28 de enero de 2022 debido a complicaciones derivadas de Covid-19.

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Redacción La Prensa
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