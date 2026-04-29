Desiste aspirante al CNE y reprograman audiencias

TEGUCIGALPA, HONDURAS

​El proceso de selección para las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) experimentó un cambio de último momento en su jornada inaugural. La Comisión Especial Legislativa, encargada de evaluar a los candidatos, informó que la primera comparecencia programada para la mañana de este miércoles sufrió una modificación debido a la decisión personal de uno de los profesionales que superó el primer filtro por unanimidad de votos.

Originalmente, el cronograma establecía que Idulio Melquiades Alonzo Medina sería el encargado de abrir la fase de Audiencias de Entrevista Pública para el CNE para las 9:00 de la mañana. No obstante, el postulante notificó su renuncia a dicha aspiración, optando por mantener únicamente su candidatura para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), institución para la cual también calificó tras la revisión de documentos. Esta determinación fue comunicada a los miembros de la comisión antes del inicio de las disertaciones. ​Eder Mejía, miembro de la Comisión Especial de Selección, confirmó que Alonzo Medina decidió no participar en las audiencias correspondientes al órgano administrativo electoral.