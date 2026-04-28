De tómbola sacarán las preguntas clave para aspirantes al CNE y TJE

Tegucigalpa, Honduras

El proceso de selección de los nuevos titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entró en su fase más exigente, con audiencias públicas donde una tómbola definirá las preguntas que enfrentarán los aspirantes. Luego del cierre de subsanación de documentos, la Comisión Especial del Congreso Nacional inició la depuración técnica de los 100 postulantes, con el objetivo de reducir la lista a entre 40 y 50 candidatos que comparecerán desde hoy.

Las jornadas serán intensivas, con sesiones de hasta 12 horas diarias durante cuatro días consecutivos, en un esfuerzo por cumplir el cronograma sin pausas, incluso durante el feriado del 1 de mayo. “Vamos a invitar a nueve organizaciones de sociedad civil, universidades, iglesias y academia para que nos acompañen como testigos principales en las audiencias públicas”, informó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión Especial de Selección.

Como parte del mecanismo de transparencia, las preguntas serán seleccionadas mediante tómbola, una medida diseñada para garantizar igualdad de condiciones y eliminar cualquier sospecha de favoritismo. A esto se sumarán repreguntas directas de los diputados, enfocadas en medir la capacidad técnica, la solvencia ética y la reacción de los aspirantes ante escenarios críticos. El proceso se desarrolla bajo una fuerte vigilancia social, en un contexto donde la credibilidad de los órganos electorales es clave de cara a los próximos comicios.