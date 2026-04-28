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De tómbola sacarán las preguntas clave para aspirantes al CNE y TJE

Comisión reduce lista de aspirantes y aplica mecanismo al azar para evitar favoritismos, mientras surgen alertas por candidatos con demandas e investigaciones.

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 18:11 -
  • Redacción
De tómbola sacarán las preguntas clave para aspirantes al CNE y TJE

Proceso de selección del CNE y TJE avanza con audiencias públicas, tómbola de preguntas y vigilancia ciudadana. En el Congreso Nacional, los elegidos deben lograr la mayoría calificada, es decir, 86 votos.
Tegucigalpa, Honduras

El proceso de selección de los nuevos titulares del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entró en su fase más exigente, con audiencias públicas donde una tómbola definirá las preguntas que enfrentarán los aspirantes.

Luego del cierre de subsanación de documentos, la Comisión Especial del Congreso Nacional inició la depuración técnica de los 100 postulantes, con el objetivo de reducir la lista a entre 40 y 50 candidatos que comparecerán desde hoy.

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Las jornadas serán intensivas, con sesiones de hasta 12 horas diarias durante cuatro días consecutivos, en un esfuerzo por cumplir el cronograma sin pausas, incluso durante el feriado del 1 de mayo.

“Vamos a invitar a nueve organizaciones de sociedad civil, universidades, iglesias y academia para que nos acompañen como testigos principales en las audiencias públicas”, informó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión Especial de Selección.

De tómbola sacarán las preguntas clave para aspirantes al CNE y TJE
(Del total de 100 postulantes, 51 aspiran a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los otros 49 buscan formar parte del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), afirmó el diputado que dirige la comisión, Antonio Rivera Callejas.)

Como parte del mecanismo de transparencia, las preguntas serán seleccionadas mediante tómbola, una medida diseñada para garantizar igualdad de condiciones y eliminar cualquier sospecha de favoritismo.

A esto se sumarán repreguntas directas de los diputados, enfocadas en medir la capacidad técnica, la solvencia ética y la reacción de los aspirantes ante escenarios críticos.

El proceso se desarrolla bajo una fuerte vigilancia social, en un contexto donde la credibilidad de los órganos electorales es clave de cara a los próximos comicios.

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En paralelo, han surgido alertas sobre algunos postulantes. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, advirtió que entre los aspirantes hay personas con demandas contra el Estado e investigaciones en curso.

“He visto la declaración del procurador en la que menciona que de 100 autopostulantes hay varios que tienen investigaciones y otros demandas actuales contra el Estado; lo que corresponde es solicitar esa información a la brevedad”, señaló Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

La Comisión prevé remitir la lista final de 18 candidatos a la Secretaría del Congreso a más tardar el próximo lunes, en un proceso que busca asegurar equilibrio y transparencia en la integración de los entes electorales.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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