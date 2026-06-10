Es falso que Josué Colindres huyó del país tras investigación del Ministerio Público

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Josué Colindres, diputado suplente de Iroska Elvir, huyó del país tras ser mencionado en una investigación del Ministerio Público (MP).
Las publicaciones sugieren que el congresista abandonó Honduras después de que trascendiera una investigación relacionada con el presunto desvío de fondos a su cuenta bancaria, provenientes de la campaña política de Salvador Nasralla en los comicios pasados.
Pero la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica comprobó que Josué Colindres no salió del país tras la investigación del Ministerio Público y que, al 10 de junio, sigue en Honduras.
“Diputado suplente de Iroska Elvir huye del país. Josué Colindres se fue del país”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 8 de junio.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), supervisa, fiscaliza y audita el origen, monto, destino y uso de los recursos públicos y privados empleados por partidos políticos y candidatos durante los procesos electorales.
La publicación verificada comenzó a circular después de que el Ministerio Público anunciara una investigación contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
Durante una entrevista, Raúl Paniagua, abogado y representante legal de Ivonne Ardón, comisionada presidenta de la UFTF, abordó varios aspectos del caso tras comparecer como testigo en la investigación del MP.
Paniagua señaló que la Fiscalía contaba con información sobre la supuesta utilización de cuentas bancarias del diputado suplente Josué Colindres para “captar fondos que no fueron reportados a la Unidad de Política Limpia”, informó El Heraldo.
Sin embargo, esa información no demuestra ni confirma que Colindres haya abandonado el país tras conocerse los señalamientos.
No ha salido del país
El Heraldo entrevistó al diputado suplente de Iroska Elvir, Josué Colindres, durante la sesión legislativa del 8 de junio de 2026, en la que fue consultado sobre la información que trascendió en torno a una investigación del Ministerio Público.
Las publicaciones desinformantes que aseguraban que el congresista había huido del país comenzaron a circular alrededor de las 10:00 de la mañana del 8 de junio.
Sin embargo, la entrevista realizada por El Heraldo tuvo lugar durante la sesión legislativa programada para las 4:00 de la tarde de ese mismo día, lo que evidencia que Colindres permanecía en Honduras varias horas después de que se difundiera el rumor en redes sociales.
Asimismo, LA PRENSA Verifica identificó publicaciones de otros medios de comunicación (1, 2, 3) que documentaron la participación de Josué Colindres en las sesiones ordinarias celebradas los días 8 y 9 de junio de 2026 en el Congreso Nacional.
Además, un periodista de LA PRENSA asignado a la cobertura del Congreso Nacional confirmó que el diputado suplente también asistió a la sesión legislativa del 9 de junio de 2026, un día después de que comenzara a circular la desinformación sobre su supuesta salida del país.
Consultado por LA PRENSA Verifica, Josué Colindres, diputado suplente, desmintió haber abandonado Honduras y reiteró que participó en las sesiones legislativas realizadas los días 8 y 9 de junio.
LA PRENSA Verifica también comprobó que el 10 de junio de 2026 Colindres continuaba en territorio hondureño.
En conclusión, es falso que el diputado suplente de Iroska Elvir, Josué Colindres, haya huido del país tras ser mencionado en una investigación del Ministerio Público.