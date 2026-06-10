Es falso que Josué Colindres huyó del país tras investigación del Ministerio Público

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Josué Colindres, diputado suplente de Iroska Elvir, huyó del país tras ser mencionado en una investigación del Ministerio Público (MP). Las publicaciones sugieren que el congresista abandonó Honduras después de que trascendiera una investigación relacionada con el presunto desvío de fondos a su cuenta bancaria, provenientes de la campaña política de Salvador Nasralla en los comicios pasados. Pero la afirmación es falsa. LA PRENSA Verifica comprobó que Josué Colindres no salió del país tras la investigación del Ministerio Público y que, al 10 de junio, sigue en Honduras. “Diputado suplente de Iroska Elvir huye del país. Josué Colindres se fue del país”, dice literalmente una entrada en Facebook que ha sido compartida decenas de veces desde el 8 de junio.

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), supervisa, fiscaliza y audita el origen, monto, destino y uso de los recursos públicos y privados empleados por partidos políticos y candidatos durante los procesos electorales. La publicación verificada comenzó a circular después de que el Ministerio Público anunciara una investigación contra el excandidato presidencial Salvador Nasralla por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral. Durante una entrevista, Raúl Paniagua, abogado y representante legal de Ivonne Ardón, comisionada presidenta de la UFTF, abordó varios aspectos del caso tras comparecer como testigo en la investigación del MP. Paniagua señaló que la Fiscalía contaba con información sobre la supuesta utilización de cuentas bancarias del diputado suplente Josué Colindres para “captar fondos que no fueron reportados a la Unidad de Política Limpia”, informó El Heraldo. Sin embargo, esa información no demuestra ni confirma que Colindres haya abandonado el país tras conocerse los señalamientos.

No ha salido del país

El Heraldo entrevistó al diputado suplente de Iroska Elvir, Josué Colindres, durante la sesión legislativa del 8 de junio de 2026, en la que fue consultado sobre la información que trascendió en torno a una investigación del Ministerio Público.