Esta imagen de JOH bajando del avión tras su regreso a Honduras es de IA

San Pedro Sula, Honduras

Se mueve en redes sociales una imagen que supuestamente muestra al expresidente de Honduras (2014 y 2022), Juan Orlando Hernández, bajando del avión tras su regreso al país este domingo 26 de julio. Sin embargo, esto es falso. La imagen no corresponde al momento en que Hernández descendió de la aeronave que lo transportó a Honduras. Se trata de una fotografía creada con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. “Llega el dolor de Cabeza del 19% y el líder más querido del Nacionalismo, tu que opinas ?”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 26 de julio de 2026.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó al país este domingo 26 de julio, luego de permanecer más de cuatro años en Estados Unidos. La aeronave en la que viajaba aterrizó en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, donde fue recibido por familiares, allegados y simpatizantes, según informó LA PRENSA. Hernández llegó acompañado por su abogado defensor en Estados Unidos, Renato Stabile; tres generales y otro ciudadano estadounidense identificado como Ryan. Tras su llegada, el exmandatario se trasladó hacia Tegucigalpa. El retorno de Hernández ocurre después de que recuperara su libertad en Estados Unidos, donde cumplió una condena por delitos relacionados con narcotráfico. A su regreso a Honduras, enfrenta un proceso judicial vinculado al caso Pandora II, por el que tiene programada una audiencia ante la justicia hondureña para el próximo 3 de agosto, de acuerdo con la cobertura de LA PRENSA.

Es un deepfake

Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó resultados oficiales, publicaciones de medios de comunicación ni registros en fuentes oficiales que confirmaran que la fotografía correspondiera a un hecho real. Durante un análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial. En primer lugar, en la parte inferior izquierda, las ruedas y los componentes metálicos del tren de aterrizaje se observan deformados, simplificados y sin conexiones naturales. La forma en que la estructura con la etiqueta “FAH-001” se conecta con el fuselaje y la puerta no muestra bisagras ni mecanismos de plegado. Las ventanas ubicadas a lo largo del costado del avión varían en forma, ángulo y tamaño a medida que se alejan, perdiendo la alineación natural, una inconsistencia típica de contenidos sintéticos. La posición y el agarre de los dedos del exgobernante hondureño alrededor de la barra de la escalera lucen ligeramente fusionados. La anatomía de los nudillos y las yemas de los dedos se presenta de forma poco natural, una característica común en contenidos generados digitalmente. El rostro y el cabello presentan una textura de piel sin imperfecciones naturales, una inconsistencia frecuente en imágenes creadas con IA. La dirección de la luz sobre el rostro y la vestimenta no coincide completamente con la sombra que proyecta el avión sobre la pista ni con la sombra bajo los pies de Hernández. Además, los pliegues del chaleco azul muestran costuras que no siguen un patrón lógico de confección. Las arrugas en los antebrazos y los puños de la camisa de manga larga se observan excesivamente simétricas, perdiendo el comportamiento natural de la tela. En todo caso, la imagen presentó un 99% de probabilidad de haber sido creada artificialmente, de acuerdo con los resultados de la herramienta de detección de IA Sightengine.