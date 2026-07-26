Imagen de supuestas personas con pancartas recibiendo a JOH en Palmerola está hecha con IA

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014 y 2022) siendo recibido por una multitud en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua. Sin embargo, se trata de un deepfake, es decir, un contenido falso creado con inteligencia artificial (IA), según constató LA PRENSA Verifica. “Listas las pancartas para recibir a JOH”, dice literalmente la descripción de una publicación en Facebook compartida desde el 26 de julio de 2026.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó al país este domingo 26 de julio, luego de permanecer más de cuatro años en Estados Unidos. La aeronave en la que viajaba aterrizó a las 8:32 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, donde fue recibido por su esposa, Ana García; sus hijos; otros familiares y simpatizantes que se congregaron desde tempranas horas en las inmediaciones de la terminal aérea, según informó LA PRENSA. De acuerdo con la cobertura de LA PRENSA, Hernández llegó en un vuelo privado acompañado por su abogado defensor en Estados Unidos, Renato Stabile; tres generales y otro ciudadano estadounidense identificado como Ryan. El retorno de Hernández ocurre luego de que recuperara su libertad en Estados Unidos y en medio de un proceso judicial pendiente en Honduras relacionado con el caso Pandora II. Según informó LA PRENSA , el exmandatario deberá comparecer ante la justicia hondureña en una audiencia programada para el 3 de agosto, relacionada con una causa por presuntos delitos de fraude y lavado de activos.

Fabricado con IA

Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó resultados oficiales, publicaciones de medios de comunicación ni registros en fuentes oficiales que confirmaran que la fotografía correspondiera a un hecho real. Durante un análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial. En primer lugar, las manos que sostienen las pancartas y las que rodean a Hernández presentan dedos fusionados y posiciones que no corresponden con la forma natural de sostener un cartel rígido. Además, algunos rostros de las personas que aparecen en la multitud muestran rasgos borrosos, ojos asimétricos y partes del rostro que se mezclan con otros elementos de la imagen. Las letras de las pancartas presentan grosores desproporcionados, bordes irregulares y espacios inconsistentes entre palabras. En el lado izquierdo de la imagen, entre la multitud, aparecen brazos que no tienen una conexión clara con un cuerpo visible. Asimismo, las arrugas de la camisa azul claro del personaje central y de las camisetas blancas de algunos simpatizantes siguen patrones repetitivos, una característica frecuente en contenidos generados artificialmente. Aunque en el rótulo superior se lee “Palmerola International Airport”, la tipografía y el logotipo no coinciden con la identidad gráfica real de la terminal aérea. Adicionalmente, Google identificó que la imagen contiene marcas de agua digitales asociadas con el marcado de origen de contenidos generados con IA, como SynthID, lo que indica que fue creada o editada mediante modelos generativos de Google. La herramienta de detección de inteligencia artificial Hive Moderation también determinó que la imagen tenía un 99.9% de probabilidad de haber sido creada digitalmente.