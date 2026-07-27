Honduras pone a prueba su justicia con el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández

El regreso a Honduras del expresidente <b>Juan Orlando Hernández</b> (2014-2022), indultado en Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por<b> narcotráfico</b>, representa una "prueba de fuego" para la justicia hondureña, que deberá procesarlo, por presunto fraude y lavado de activos, bajo el escrutinio sobre su independencia.Hernández, de 57 años, arribó el domingo a su país, de donde fue extraditado en 2022 a EE.UU., que lo juzgó y condenó en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, una sentencia que quedó sin efecto tras el indulto concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.Su regreso fue posible luego de que un juez hondureño suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional en su contra, tras aceptar su comparecencia voluntaria para la audiencia de imputación del próximo 3 de agosto por el<b> caso 'Pandora II'</b>, en el que ya fue sobreseído el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).El exmandatario pidió el domingo, ante una masa de seguidores que fueron a recibirlo, que el proceso judicial que enfrentará en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/juan-orlando-hernandez-regresa-honduras-indulto-IF31524286" target="_blank">Honduras</a> no sea politizado y que se aplique "la ley como corresponde".