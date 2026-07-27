Matan a balazos a un hombre en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un hombre fue ultimado a balazos la noche del domingo en la colonia Alfonso Lacayo, ubicada en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima, cuya identidad no ha sido establecida por las autoridades, quedó tendida boca arriba en medio de una calle de tierra tras el ataque.

Según informes preliminares, el joven fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.