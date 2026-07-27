Matan a balazos a un hombre en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula

Un hombre fue ultimado a balazos la noche del domingo en la colonia Alfonso Lacayo, ubicada en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
La víctima, cuya identidad no ha sido establecida por las autoridades, quedó tendida boca arriba en medio de una calle de tierra tras el ataque.
Según informes preliminares, el joven fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.
Agentes de la Policía Nacional se trasladaron a la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones que permitan dar con el paradero de los responsables y determinar el móvil del homicidio.
Asimismo, se coordinó con personal de Medicina Forense y del Ministerio Público para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue para los trámites de ley.