"Dejamos tirado al muerto porque los mareros salieron de las tumbas disparando con fusiles"

“Cuando matan a alguien que ha sido pandillero y es conocido, no se genera mayor movimiento, de la morgue lo trasladan directamente al cementerio y lo sepultan”, comentó. Agregó que, en la zona, es un conocimiento común que algunos cementerios también están vinculados a las maras. “Por ejemplo, el de Los Laureles pertenece a la MS, mientras que el de Arenales y el de La Puerta son controlados por la 18”, mencionó.Añadió que, si la MS detecta el traslado del cuerpo de un integrante de la 18 hacia su territorio, la respuesta puede llegar a ser extrema. “Esa gente no duda en matar, incluso a la familia”, afirmó.Fredy no habló de valentía, sino de estrategia. “Hay que ser sabio”, enfatizó. “Si tengo un familiar de la 18, por ejemplo, no lo entierro en zona de la MS, porque necesitan entrar yo, mi familia y mis amigos; sería como meternos en la boca del lobo. Esta práctica se ha vuelto un conocimiento necesario y se aplica con cautela”, detalló.Hizo una nueva pausa larga. “Viví una experiencia en el año 2017”, relató Fredy, dejando la frase suspendida en el aire. “Íbamos a enterrar a un muchacho que no era marero, pero viajábamos en un bus rotulado de la Rivera Hernández. El joven era del sector y, justo al entrar, desde las tumbas salieron miembros de la 18 con fusiles disparando; allí viven varios de ellos, tuvimos que dejar el cuerpo afuera", apuntó."Desde que uno ingresa al cementerio hay ´banderas´ que identifican la presencia de grupos y adentro permanecen miembros de la 18, aprovechando que la Policía no realiza operativos en ese lugar. “Esa vez empezamos a gritar y todos nos tiramos al suelo, el muerto quedó allí, se le pagó a un sepulturero para que lo enterrara, enviaron las fotos del proceso y se realizó el pago”, narró.“Eran las 11:00 de la mañana cuando ocurrió. Esos están locos, llegan a un punto donde la droga y la maldad les barre la cabeza, dormir en un cementerio es extremo, colocan colchones y almohadas sobre las lápidas, y prácticamente tuvimos que despertarlos ese día. Muchos de ellos son pandilleros a los que andan buscando o que acaban de cometer un ilícito fuerte y se esconden en los cementerios", sostuvo.Se quedó mirando al suelo sin dramatizar ni exagerar, solo recordando. “Hace unos dos años también llevamos a un familiar al cementerio La Puerta, desde que entramos miramos a pandilleros durmiendo sobre tumbas acondicionadas como casitas, vivían allí, incluso con colchones. Mientras llevábamos el ataúd, ellos se levantaban somnolientos y empezaban a mostrarse incómodos, nos miraban raro, salían de las esquinas, se silbaban entre ellos, solo ese día miramos a unos cuatro pandilleros durmiendo allí”, relató.Los grupos organizados utilizan muchos cementerios porque la Policía los busca en casas, barrios y colonias, pero no en estos espacios. Según sus declaraciones, en estos lugares también almacenan armas y drogas e incluso ocupan tumbas techadas y cercadas para dormir dentro.