$!La 18 y MS controlan en la Rivera Hernández hasta fiestas y velorios

La Policía asegura que puede ingresar a cualquier lugar, pero la realidad es distinta. Un líder comunitario relató a este medio que, hace unos meses, acudió a la posta policial en Lomas del Carmen para recoger a un joven, y los agentes admitieron que ni ellos patrullan ciertos puntos del sector después de las 11:00 pm, reconociendo su valor, la peligrosidad y el riesgo que implican esas zonas durante la noche.En zonas bajo el dominio de la pandilla 18 es común observar hombres armados con fusiles R-15, sus preferidos, en cambio, en sectores de la MS, rara vez se ven armas exhibidas en plena calle.Los tiroteos son frecuentes, no son casuales, especialmente en la línea divisoria. Durante fechas simbólicas como el 18 o el 13, los disparos suelen interpretarse como celebraciones sangrientas, ellos prefieren y quisieran cada vez haber matado un contrario para celebrar esa fecha, la meta que se ponen es hacer algo y que traiga alegría a la estructura.En los sectores de la 18, la violencia se ejerce con absoluta libertad, ellos hacen y deshacen, y la población guarda silencio por miedo. Por su parte, la MS mantiene respeto relativo por la propiedad privada y la privacidad de los habitantes, actuando solo con permiso o dentro de sus normas internas, aunque el peligro es constante.La gente se protege cumpliendo las reglas impuestas, se adapta y sobrevive, pero el costo es alto, estrés crónico, ansiedad, afectaciones a la salud mental y física. La tensión constante deriva en enfermedades como diabetes, colesterol elevado y problemas cardiovasculares.