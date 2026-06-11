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Una carrera sin fronteras: conoce cuántos países estarán representados en Maratón La Prensa

Un total de 22 nacionalidades convertirán la Maratón La Prensa-Gatorade en una auténtica fiesta internacional este domingo 14 de junio.

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 10:58 -
  • Heber Betancourt
Una carrera sin fronteras: conoce cuántos países estarán representados en Maratón La Prensa

Miles de atletas ya se reportan listos para la carrera del domingo a las 5:00 am.

San Pedro Sula.

La 50 edición de la Maratón La Prensa-Gatorade no solo será una celebración de medio siglo de historia, sino también una muestra del alcance internacional que ha logrado el evento de atletismo más importante de Honduras.

Este domingo 14 de junio, corredores de 22 países se reunirán en San Pedro Sula para formar parte de la denominada “edición de oro”, consolidando una vez más a la competencia como un referente tanto regional como continental.

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La presencia de atletas provenientes de diferentes países de América y Europa confirma que la carrera ha trascendido fronteras y se ha convertido en una cita obligada para miles de corredores que buscan vivir la experiencia de una de las pruebas más emblemáticas de Centroamérica.

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Entre las naciones participantes figuran Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana, demostrando la fortaleza del evento en todo el continente americano.

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Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos de esta edición especial será la presencia europea. Alemania, España, Italia, Noruega, Suiza y Países Bajos estarán representados en las calles sampedranas, aportando un sello internacional que realza aún más el prestigio de la competencia.

La participación de corredores procedentes de distintas regiones del continente europeo refleja el crecimiento sostenido que ha experimentado la Maratón La Prensa-Gatorade a lo largo de cinco décadas.La llegada de corredores desde países con una profunda tradición en el atletismo evidencia el reconocimiento que ha alcanzado la carrera más allá de las fronteras hondureñas.

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La combinación de culturas, idiomas y estilos de competencia convertirá la jornada en una auténtica fiesta deportiva mundial, donde miles de corredores compartirán una misma pasión: cruzar la meta de una carrera que ha escrito su nombre en la historia del deporte nacional.

Con 22 nacionalidades confirmadas para la edición número 50, la Maratón La Prensa-Gatorade reafirma su condición de evento internacional y demuestra que, después de cinco décadas, continúa atrayendo participantes de distintos rincones del planeta. Este domingo, San Pedro Sula no solo correrá junto a Honduras, sino junto al mundo entero.

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Redacción web
Heber Betancourt

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