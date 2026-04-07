“Voy a estrenarme en 21k, y qué mejor que en la edición 50 de la Maratón La Prensa”

San Pedro Sula, Honduras.

Lo que comenzó como una carrera de 5 kilómetros cargada de nervios hoy se transforma en un desafío mayor. El corredor hondureño Jaime Cabús se alista para debutar en los 21 km de la edición dorada de la Maratón La Prensa-Gatorade, la competencia que le cambió la vida y su camino en el atletismo. Para Jaime, esta Maratón no es solo un reto más: es el origen de todo. “Esta es una carrera muy especial para mí porque fue mi primera competencia. Inicié en 5 km. Desde ahí empezó la espinita para seguir corriendo competencias nacionales e internacionales”, recuerda. Antes de descubrir el “running”, su realidad era distinta. “Yo miraba correr muchos amigos. También llevaba una vida un poco desordenada y, a raíz del deporte, me fui disciplinando”, cuenta al evidenciar el impacto que ha tenido el atletismo en su vida personal.

Rompió el hielo. Su primera experiencia no fue sencilla. Más allá de marcas o tiempos, lo importante fue cumplir el objetivo de cruzar la meta. “Caminé, troté. Yo dije: ‘no, no la voy a hacer’, pero fueron más las ganas de terminarla. Yo dije: ‘la voy a terminar a como dé lugar’, y gracias a Dios la terminé”, relata. Con el paso del tiempo, Cabús fue evolucionando en cuanto al kilometraje y hoy se reporta listo para dar el gran salto el próximo domingo 14 de junio. “Empecé con 5 kilómetros, después con 10 y ahora voy a estrenarme en 21, y qué mejor que en la edición 50 de esta gran carrera”, afirma con ilusión. La preparación ha sido clave en este proceso. Jaime forma parte del club de corredores Running Honduras y el entrenamiento es parte de su rutina. “Salimos todas las semanas y ya tenemos los días marcados para hacer el entreno”, explica al detallar cómo es su preparación para afrontar los desafíos. Ya es internacional. Su crecimiento también lo ha llevado a competir fuera del país: “Ya hemos corrido en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Este año espero seguir corriendo, pero ahorita la que más estamos esperando definitivamente es esta edición 50 de la Maratón de la Prensa. Es un sueño culminarla y hacerlo con el mejor tiempo posible”, asegura.

Para Cabús, esta competencia es “la carrera más grande a nivel nacional, la más esperada por todos”, y reafirma lo que representa para él: “La Maratón de La Prensa es de las carreras más especiales porque fue donde yo me inicié corriendo”. Hoy, con disciplina, constancia y una meta clara, Jaime Cabús está listo para enfrentar su mayor reto. Los 21 kilómetros no solo representan una distancia, sino la consolidación de un sueño que nació en aquella primera carrera que le cambió la vida. Esta edición número 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.

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