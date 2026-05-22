Droga, dinero y cinco carros desde Guatemala: los nuevos datos del ataque en Corinto

Tres de los altos mandos de la Dirección Policial Antimaras y Pandilla (Dipampco) fueron suspendidos de sus cargos la noche del jueves 21 de mayo, producto de una investigación en curso por la muerte de cinco agentes de la institución, la mañana de ese mismo día en Corinto, Omoa, Cortés.
Las víctimas en este hecho son el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez, quienes fallecieron durante un enfrentamiento armado con miembros de una estructura criminal.
Las diligencias investigativas en torno al ataque, indican que los cinco agentes salieron desde Tegucigalpa a una misión de vigilancia hacia Tocoa; sin embargo, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad se informó que estos se desviaron hasta Corinto, en donde realizaron un allanamiento de manera "ilegal".
Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Policía, confirmó que se investigan irregularidades en la acción ejecutada por los uniformados. "Sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial realizaron un operativo", reza el comunicado institucional.
Y es que de acuerdo con un documento operacional de Dipampco, detalla que en efecto, la misión era que los cinco agente llegaran a Colón para vigilar a personas relacionadas con grupos relacionados al delito de drogas.
Una imagen exclusiva de LA PRENSA revela el registro donde se establece que: “A las 22:20 horas salió el subcomisario de policía Lester Amador al mando de un equipo de agentes de la Dipampco, quienes se dirigen al departamento de Colón a dar cumplimiento de la misión de trabajo 018-2026”.
Pero la mañana del jueves, los cinco miembros perdieron la vida tras el enfrentamiento cuando criminales los atacaron a balazos al ingresar a una vivienda en el sector de Corinto, donde ingresaron al irrumpir el portón sin orden judicial, según las autoridades.
Fuentes policiales dijeron a LA PRENSA el motivo detrás del allanamiento a la vivienda que además de la muerte de cinco agentes policiales, dejó a tres supuestos criminales que tendrían relación con la banda de El Mencho, ligado al cartel Jalisco Nueva Generación de México, muertos.
Según la fuente, los agentes llegaron para hacer un "quite" de droga que había en la vivienda propiedad de Heber Noé Argueta Zavala. Serían unos 300 kilos de cocaína, los cuales después del enfrentamiento y que sometieran a los agentes, miembros de la banda sacaron en un vehículo.
La información detalla que el grupo de hombres, se desplazó en cinco carros desde Guatemala para recuperar el cargamento de droga que estaría valorado en más de 600,000 lempiras en el mercado ilegal nacional. Además recuperaron una fuerte cantidad de dinero que estaba también en la vivienda.
Por su parte, César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte del país, reconfirmo la información del "quite" de droga asegurando que era parte de las líneas de investigación que manejaban por el momento. "Falta mucho por saber de este caso, pero si es parte de lo que manejamos", dijo.
Otra información a la que tuvo acceso este rotativo, es que el oficial a cargo del equipo, el subcomisario Lester Amador, ya tendría antecedentes relacionados con ese mismo tipo de hechos vinculados a supuestos robos de dinero y acciones fuera del margen legal.
Entre tanto, el secretario de Seguridad Gerzon Velásquez, confirmó este viernes la intervención administrativa y operativa de la Dipampco, tras el asesinato de los cinco agentes. según dijo, la medida busca revisar procedimientos internos y fortalecer los mecanismos de supervisión dentro de la unidad policial.
Es de mencionar que durante el enfrentamiento, perdieron la vida tres miembros de la estructura criminal. Dos de los cuerpos fueron recuperados en la misma comunicad, mientras que el otro se lo llevaron los criminales. Fueron identificados como Nahúm Ventura Rivera y Eduardo Rivera Sabillón los cuales ingresaron a la morgue de SPS.
Los cuerpos de los cinco policías, fueron recuperados luego de que un contingente policial integrado por más de 700 agentes, ingresara a la zona donde ocurrió el enfrentamiento. Estos presentaban múltiples balazos y señas de tortura; uno fue desmembrado y quemado. Ayer los retiró la Policía para entregarlos a sus familias.
Es de mencionar que las autoridades policiales informaron que dos supuestos miembros de la estructura criminal que habrían participado en el enfrentamiento, resultaron heridos. Estos saldrían hacia Guatemala en donde la Policía de ese país los reportó y ahora están bajo custodia.