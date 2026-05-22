Dipampco: de fuerza contra maras a unidad sacudida por matanza de agentes

Durante su primer año, la Secretaría de Seguridad atribuyó a la DIPAMPCO más de 1,900 detenciones vinculadas a maras, pandillas y grupos delictivos organizados. Entre ellas figuraban capturas de supuestos extorsionadores, distribuidores de drogas, integrantes de la Pandilla 18, la MS-13 y otros grupos criminales. También se reportaron decomisos de dinero, droga, armas y aseguramiento de bienes. Esos resultados fueron presentados por las autoridades como parte del impacto operativo de una dirección creada para enfrentar delitos de alta incidencia y estructuras con capacidad de intimidación territorial.