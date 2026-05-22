Modelo habla de su experiencia cercana a la muerte: "El diablo venía por mí"

"No sé de dónde salió la idea de la 'modelo tonta' detrás del backstage todas estamos leyendo, no hay otra cosa que hacer". Esta pasión fue un hábito que desarrollo durante la infancia impulsado por su padre quien la hacía leer el diccionario y esta dinámica ha sido la misma que la rescató en el hospital. "¡El diablo venía por mí, necesitaba inspiración! Es lo que me mantenía con vida en el hospital", expresó refiriéndose a la lectura.