Modelo habla de su experiencia cercana a la muerte: "El diablo venía por mí"

Anok Yai ha conmocionado al mundo de la moda al revelar detalles de la delicada crisis de salud que enfrentó recientemente, una etapa que marcó un punto de quiebre en su vida personal y profesional.
La modelo, una de las figuras más influyentes de la alta costura actual, decidió abrirse públicamente sobre un episodio médico que describió como cercano a la muerte, ocurrido mientras su carrera seguía en ascenso.
En una entrevista concedida a “Vogue”, Yai relató el impacto emocional y físico de su diagnóstico, el cual incluyó complicaciones severas como tejido pulmonar dañado, sepsis y neumonía.
Su testimonio llega poco después de haber sido reconocida como Mejor Modelo del Año 2025 en los British Fashion Awards, un logro que contrastó con la gravedad de su estado de salud.
Semanas después de ese reconocimiento, sorprendió al público al publicar una imagen desde un hospital en Manhattan, donde se le veía conectada a equipos de soporte vital.
Los médicos habrían detectado una condición congénita que afectaba el funcionamiento de su sistema cardiopulmonar, provocando un esfuerzo excesivo del corazón y un deterioro progresivo de sus pulmones.
Según su propio relato, una arteria de tamaño inusual generaba una sobrecarga en el flujo sanguíneo, lo que derivó en un daño silencioso del tejido pulmonar y un riesgo constante de paro cardiaco. La modelo explicó que nunca había presentado enfermedades crónicas previas, por lo que los síntomas iniciales, como una tos persistente con sangre, la tomaron completamente por sorpresa.
Durante el proceso, Yai decidió mantener su condición en privado, enfrentando el temor a la muerte en silencio mientras su carrera seguía creciendo en el mundo de la moda internacional. En sus declaraciones, también destacó el papel de la lectura durante su hospitalización, mencionando que un libro en particular la acompañó en los momentos más difíciles y le sirvió como apoyo emocional.
"No sé de dónde salió la idea de la 'modelo tonta' detrás del backstage todas estamos leyendo, no hay otra cosa que hacer". Esta pasión fue un hábito que desarrollo durante la infancia impulsado por su padre quien la hacía leer el diccionario y esta dinámica ha sido la misma que la rescató en el hospital. "¡El diablo venía por mí, necesitaba inspiración! Es lo que me mantenía con vida en el hospital", expresó refiriéndose a la lectura.
Actualmente, la modelo continúa en recuperación tras una cirugía pulmonar y un periodo de recaída, aunque ha retomado gradualmente actividades físicas y creativas mientras busca reincorporarse a las pasarelas. A pesar de las secuelas, Yai asegura que esta experiencia transformó su perspectiva de vida y le dejó una visión más profunda sobre la fragilidad humana y la importancia de su bienestar personal.