Despiden a Tom Hardy de la serie "MobLand”​​​​​​

El actor británico Tom Hardy no formará parte de una eventual tercera temporada de la serie ‘Mobland’, según informó Variety, que cita fuentes cercanas a la producción.El medio Puck fue el primero en reportar la información relacionada con la posible salida de Hardy de ‘Mobland’.
De acuerdo con la publicación especializada, Hardy no aparecerá en una nueva entrega del drama criminal de Paramount+, cuya segunda temporada concluyó su rodaje en marzo. Supuestamente tuvo varias peleas con los productores después de llegar constantemente tarde al set e intentar dar indicaciones y cambiar diálogos de la serie.
Las fuentes consultadas señalan que por tales motivos el actor no fue invitado a regresar tras desacuerdos surgidos durante la producción con Jez Butterworth, productor ejecutivo de la serie; 101 estudios; y otros involucrados en el proyecto.
Variety indicó que se puso en contacto con representantes de Hardy, Butterworth, Paramount y 101 Studios para solicitar comentarios, aunque hasta el momento no se han reportado respuestas oficiales.
Si bien Paramount+ aún no ha anunciado una tercera temporada de manera formal, diversos medios especializados consideran probable su renovación debido al desempeño de la serie en la plataforma de streaming. No obstante, se desconoce cómo sería abordada la eventual salida del personaje interpretado por Hardy.
En la producción, el actor de vida de Harry Da Souza, un solucionador de problemas vinculado a la familia criminal Harrigan. La serie, creada por Ronan Bennett, cuenta además con las actuaciones de Pierce Brosnan, Helen Mirren y Paddy Considine.
Antecedentes de controversias en rodajes:
La información difundida recuerda que Hardy ha sido vinculado anteriormente con tensiones durante producciones cinematográficas.
Uno de los casos más conocidos ocurrió durante el rodaje de ‘Mad Max: Fury Road’, cuando trascendieron desacuerdos entre el actor y su coprotagonista Charlize Theron.
Posteriormente, el director George Miller se refirió públicamente a las dificultades surgidas durante la filmación.
Asimismo, el periodista Kyle Buchanan abordó esos episodios en el libro 'Blood, Sweat, and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road', donde se recopilan testimonios sobre la realización de la película.