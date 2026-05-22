Así funciona el descuento para adultos mayores en agua y energía

Para aplicar al descuento de la tercera edad en el recibo de agua en Tegucigalpa, el trámite debe realizarse ante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), entidad que administra el servicio en el Distrito Central. El recibo debe estar a nombre del adulto mayor solicitante y el servicio debe ser exclusivamente residencial. Además, deberán presentar el DNI original y copia, junto con el recibo de agua más reciente pagado. En caso de que el beneficiario no pueda asistir personalmente por motivos de salud, podrá enviar a un familiar con una carta de autorización firmada y copias de los documentos de identidad de ambos.