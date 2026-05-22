Así funciona el descuento para adultos mayores en agua y energía

Bajo el Decreto Legislativo No. 45-2025, el Gobierno reformó la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados con el propósito de fortalecer los derechos económicos y sociales de las personas adultas mayores en Honduras. La normativa tiene como objetivo ampliar los beneficios para este sector mediante descuentos obligatorios en bienes y servicios básicos.
A partir del 19 de enero de 2026, los adultos mayores en Honduras comenzaron a gozar de nuevos beneficios. La ley establece descuentos del 25% para las personas de la tercera edad y del 35% para quienes pertenecen a la cuarta edad, como una medida orientada a aliviar la carga económica de este sector de la población.
Uno de los principales beneficios incluidos en la reforma corresponde al suministro de energía eléctrica, ya sea prestado por empresas públicas, privadas o de capital mixto. En este servicio, el descuento es del 25% para la tercera edad (de 60 años en adelante) y del 35% para la cuarta edad (de 80 años en adelante), conforme a lo establecido en el artículo 31, numeral 1 de la ley.
Para aplicar al descuento en la factura de energía eléctrica, el adulto mayor debe tener más de 60 años para optar al beneficio del 25%, mientras que las personas mayores de 80 años podrán recibir un descuento del 35%. El titular de la cuenta debe acudir personalmente a cualquiera de las oficinas de servicio al cliente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) original y copia. En caso de ser jubilado, deberá mostrar su carné vigente o documentación que lo acredite.
Este beneficio aplica únicamente para una cuenta residencial. Es decir, si la persona tiene más de una vivienda a su nombre, no podrá recibir el descuento en ambas propiedades. Además, el usuario no debe contar con otros descuentos en el servicio de energía, como el subsidio eléctrico, y el beneficio no aplica para viviendas alquiladas.
“Tiene que ser casa propia y tiene que asistir la persona; es un trámite personal”, indicaron autoridades de la Enee, quienes enfatizaron que la factura debe estar a nombre del beneficiario. La estatal también recordó que para presentar denuncias o solicitar reparaciones del servicio eléctrico es necesario contar con el código de cliente, requisito solicitado incluso al llamar a la línea de emergencia 118.
La Enee cuenta con más de 30 oficinas de servicio al cliente a nivel nacional, las cuales operan en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Para obtener más información, los usuarios pueden visitar el sitio web oficial: https://www.eneeutcd.hn/es/direccionessac.
El consumo de agua potable también está incluido dentro de los beneficios establecidos por la normativa. Según el artículo 31, numeral 3, el pago de la factura por este servicio tendrá un descuento del 25% para la tercera edad y del 35% para la cuarta edad, aplicable a cualquier valor mensual de consumo.
Para aplicar al descuento de la tercera edad en el recibo de agua en Tegucigalpa, el trámite debe realizarse ante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), entidad que administra el servicio en el Distrito Central. El recibo debe estar a nombre del adulto mayor solicitante y el servicio debe ser exclusivamente residencial. Además, deberán presentar el DNI original y copia, junto con el recibo de agua más reciente pagado. En caso de que el beneficiario no pueda asistir personalmente por motivos de salud, podrá enviar a un familiar con una carta de autorización firmada y copias de los documentos de identidad de ambos.
En San Pedro Sula, el adulto mayor debe acudir a las oficinas de Aguas de San Pedro, ubicadas en barrio Las Palmas, presentar el DNI original y copia, la escritura de la vivienda y tener el recibo al día. El beneficio tampoco aplica para viviendas alquiladas.