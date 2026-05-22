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Lanzan gas lacrimógeno a Ricky Martin en pleno concierto

Ricky Martin detuvo su concierto en Montenegro luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando su evacuación y la del público

Lanzan gas lacrimógeno a Ricky Martin en pleno concierto
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Ricky Martin se vio obligado a interrumpir su concierto en Montenegro tras un incidente de seguridad que generó momentos de tensión entre los asistentes.

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El hecho ocurrió durante el inicio de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, cuando una persona lanzó gas lacrimógeno en dirección al escenario.

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La sustancia provocó una rápida reacción del público, que comenzó a evacuar el lugar mientras buscaba ponerse a salvo del efecto del químico.

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De inmediato, el artista y su equipo fueron retirados del escenario como parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

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Personal de seguridad y autoridades locales intervinieron en el recinto para controlar la situación y verificar las condiciones del lugar.

 Foto: Instagram Ricky Martin
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Aunque el espectáculo fue suspendido temporalmente, el ambiente en el recinto se mantuvo en alerta hasta que se confirmó que el incidente estaba bajo control.

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Tras la evaluación de las autoridades, se informó que no existía riesgo para los asistentes y que el público podía regresar de forma segura.

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Pese a que parte de su equipo había sugerido cancelar definitivamente la presentación, Ricky Martin decidió retomar el concierto.

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El cantante regresó al escenario para continuar con el espectáculo y cumplir con el público que asistió al evento. La producción del show forma parte de una nueva etapa internacional del artista, con una gira que incluye múltiples países de Europa y otras regiones.

 Foto: Instagram Ricky Martin
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Ricky Martin mantiene programadas sus próximas presentaciones, mientras el incidente en Montenegro queda como un hecho aislado dentro de su actual recorrido artístico.

 Foto: Instagram Ricky Martin
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