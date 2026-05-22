Lanzan gas lacrimógeno a Ricky Martin en pleno concierto

Ricky Martin se vio obligado a interrumpir su concierto en Montenegro tras un incidente de seguridad que generó momentos de tensión entre los asistentes.
El hecho ocurrió durante el inicio de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, cuando una persona lanzó gas lacrimógeno en dirección al escenario.
La sustancia provocó una rápida reacción del público, que comenzó a evacuar el lugar mientras buscaba ponerse a salvo del efecto del químico.
De inmediato, el artista y su equipo fueron retirados del escenario como parte de los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.
Personal de seguridad y autoridades locales intervinieron en el recinto para controlar la situación y verificar las condiciones del lugar.
Aunque el espectáculo fue suspendido temporalmente, el ambiente en el recinto se mantuvo en alerta hasta que se confirmó que el incidente estaba bajo control.
Tras la evaluación de las autoridades, se informó que no existía riesgo para los asistentes y que el público podía regresar de forma segura.
Pese a que parte de su equipo había sugerido cancelar definitivamente la presentación, Ricky Martin decidió retomar el concierto.
El cantante regresó al escenario para continuar con el espectáculo y cumplir con el público que asistió al evento. La producción del show forma parte de una nueva etapa internacional del artista, con una gira que incluye múltiples países de Europa y otras regiones.
Ricky Martin mantiene programadas sus próximas presentaciones, mientras el incidente en Montenegro queda como un hecho aislado dentro de su actual recorrido artístico.