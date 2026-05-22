Del “machismo” a la “ternura”, así ha cambiado Bruce Willis tras su diagnóstico

El actor, de 71 años, fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, un trastorno que afecta la comunicación y el lenguaje. Tiempo después, la familia confirmó que la condición había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, motivo por el que Bruce Willis se retiró oficialmente de la actuación. Por su parte, Emma Heming Willis también ha compartido información sobre la vida cotidiana del actor y explicó que actualmente reside en una casa cercana al hogar familiar, donde recibe atención permanente las 24 horas del día.