Del “machismo” a la “ternura”, así ha cambiado Bruce Willis tras su diagnóstico

La actriz Rumer Willis compartió nuevos detalles sobre la relación que mantiene con su padre, Bruce Willis, luego del diagnóstico de demencia frontotemporal que recibió el actor en 2023. Sus declaraciones ofrecieron una mirada íntima sobre cómo la enfermedad ha transformado la dinámica familiar.
Durante una entrevista concedida al medio The Inside Edit, la intérprete de 37 años explicó que continúa visitando con frecuencia a su padre y que valora profundamente cada momento que comparte con él en esta nueva etapa de su vida.
“Estoy muy agradecida de poder ir a verlo. Aunque es diferente ahora, estoy muy agradecida”, expresó Rumer al referirse al estado actual del protagonista de "Duro de matar".
La actriz comentó que, pese a los cambios provocados por la enfermedad, ha descubierto una faceta distinta en la personalidad de Bruce Willis. Según explicó, ahora percibe una cercanía emocional más evidente en sus encuentros familiares.
“Tiene una dulzura especial. Siempre ha sido una especie de tipo machista, y hay como una... frágil no es la palabra adecuada, pero... una ternura que tal vez ser Bruce Willis no le habría permitido de cierta manera”, relató.
Rumer también reflexionó sobre la imagen pública que acompañó al actor durante décadas, marcada por personajes fuertes y temperamentales que lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas de Hollywood.
Bruce Willis comparte tres hijas con Demi Moore: Rumer, Scout y Tallulah. Además, tiene dos hijas menores, Mabel y Evelyn, fruto de su matrimonio con Emma Heming Willis.
Durante la conversación, Rumer Willis reconoció que desconocía lo frecuente que puede llegar a ser la demencia frontotemporal hasta que su familia enfrentó el diagnóstico del actor. Según contó, muchas personas comenzaron a compartirle experiencias similares. “Me parece increíble. Mucha gente se me acerca ahora y me dice: ‘Mi tío tuvo DFT. Mi padre tuvo esto’”, comentó la actriz sobre las reacciones que ha recibido desde que la familia hizo pública la enfermedad.
El actor, de 71 años, fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, un trastorno que afecta la comunicación y el lenguaje. Tiempo después, la familia confirmó que la condición había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, motivo por el que Bruce Willis se retiró oficialmente de la actuación. Por su parte, Emma Heming Willis también ha compartido información sobre la vida cotidiana del actor y explicó que actualmente reside en una casa cercana al hogar familiar, donde recibe atención permanente las 24 horas del día.
La escritora aseguró que la prioridad ha sido mantener un ambiente estable para sus hijas menores y preservar los vínculos familiares. “Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad. Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”, expresó Emma sobre la convivencia con el actor.